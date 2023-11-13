Ziya Gökalp Mülayim’in eserleri Ankara CKM’de

Yayınlanma: 13.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.11.2023 - 03:39

Eski Samsun Cumhuriyet Senatörü ve ressam Ziya Gökalp Mülayim’in sulu boya eserleri Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) sanatseverlerle buluştu.

Açılışa, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, eğitimci-yazar Mustafa Gazalcı, ressam Celal Binzet, Devlet Tiyatroları oyuncusu Okan Şenozan, gazetemizin yazarları Işık Kansu ve Mustafa Balbay ile Ankara Temsilcisi Sertaç Eş ve Ankara Cumhuriyet Okurları (CUMOK) katıldı.

Açılışta konuşan Kansu, “Burada Mülayim’in resimlerini sergilemek, Cumhuriyet gazetesi için çok büyük bir onur. Burası bir tür ‘Halkevi’ gibi çalışıyor” dedi.

Resimlerinin gelirlerini Cumhuriyet’e bağışladığını söyleyen Mülayim, “Cumhuriyet hepimiz için çok önemli. Cumhuriyet geriye doğru gidiyor, sorunları var. Cumhuriyet gazetesinin bu sorunları çözmekte çok önemli olduğu kanısındayım” dedi. Konuşmaların ardından Mülayim, kitabı “Senatör”ü imzaladı. Sergi, 23 Kasım’a kadar gezilebilecek.

