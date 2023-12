Zorlu PSM Milyonlarca Sanatseverin "Dünyasını Değiştirdi”

Yayınlanma: 30.12.2023 - 21:43

Güncelleme: 30.12.2023 - 21:43

11. sezonuna #Dünyandeğişsin mottosuyla başlayan Zorlu PSM, Türkiye’nin kültür sanat hayatına katkı sunmayı amaç edinen bir kurum olarak 2023’te yine dünyaca ünlü isimleri ağırladı ve kültür sanat alanında önemli projeleri hayata geçirdi. 2023 yılında 900’den fazla etkinlikte 600 bine yakın sanatseveri ağırlayarak kültür sanat kurumları arasında öne çıktı.

Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, “Açıldığımız günden bu yana 6 milyondan fazla misafirimizi ağırlayan bir kurum olarak 2023 yılını Türkiye’de farklı türleri takip eden tüm sanatseverlerin dünyasını değiştirecek, ilham verici, kapsayıcı ve eğlenceli programlar sunma motivasyonuyla tamamladık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyadan başarılı müzisyenler, oyuncular, efsaneleşmiş müzikaller ve yapımlar, genç müzisyenler, alternatif sesler sahnelerimizdeydi. 2023 yılında bizlerle el ele yürüyen tüm sanat üreticisi ve emekçisi dostlarımızla sahnelerimizde bizleri yalnız bırakmayan sanatseverlere teşekkür ederiz. Yeni yılda ülkemizi kültür sanat alanında daha ileriye taşıyacak yepyeni prodüksiyonları ve dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya, kültür sanat aktivitelerini her kesime ulaştırma hedefini taşıyan projelerimize ve sektörümüze katkı sağlayacak faaliyetlerimize devam edeceğiz.”

Dünyaca ünlü müzisyenler ve yerli müziğin en iyileri 2023’te Zorlu PSM’deydi!

Zorlu PSM 2023 yılıyla birlikte IDLES, Ludovico Einaudi, Roosevelt, Dhafer Youssef, Mark Eliyahu, Danny Brillant, Monica Molina, Resa Seffa Park, Buika, Gypsy Kings ve Asaf Avidan, gibi dünyaca ünlü isimleri ağırlarken bu yıl tarihinde ilk kez 3 güne yayılarak Sónar İstanbul ve MIX Festival 2023 ile binlerce müziksevere unutulmaz anlar yaşattı. Zorlu PSM’nin dünyaca ünlü isimlerle yaz aylarına damga vuran PSM Loves Summer by %100 Müzik serisinde yine yabancı müzik sahnesinin enleri ağırlandı. Molchat Doma, Róisín Murphy,Baxter Dury, Tash SultanaModerat, Benjamin Clementine ve FOALS gibi dünyaca ünlü müzisyenler yaz aylarında peş peşe sahne alarak Zorlu PSM’yi uzun soluklu bir festival alanına dönüştürdü. Diğer yandan ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından DasDas ve İhtiyaç Haritası iş birliğiyle bölgedeki öğrencilerin eğitimine destek olmak üzere Türkiye’nin önde gelen müzisyen ve oyuncularının yer aldığı Dayanışma Sahnesi hayata geçirildi. Yerli sahnemizden Athena, Ajda Pekkan, Sıla, mor ve ötesi, Teoman, Best of Genres, Altın Gün, REDD Senfonik, Evdeki Saat, Chromas, Anjelika Akbar, Şevval Sam ve Fi Senfonik isebu yıl Zorlu PSM’nin sahnelerinde ağırladığı öne çıkan yerli müzisyen ve gruplar oldu.

Dünyaca ünlü yapımlar, en sevilen yüzlerce oyun bu yıl da Zorlu PSM’deydi!

Her yıl dünyaca ünlü klasiklere yer veren Zorlu PSM, muhteşem sahne tasarımının yanında usta oyuncuları, milyonların ezberlediği şarkıları ve hayranlık uyandıran koreografileriyle efsaneleşmiş Notre Dame de Paris Müzikali’ni 15 gün boyunca 21 gösterimle İstanbul’a taşıdı. Yönetmen ve koreograf Jean-Christophe Maillot’un liderliğindeki dünyaca ünlü Monte Carlo Balesi 50 dansçıdan oluşan büyüleyici bir kadroyla yeniden yorumlandığı Shakespeare’in eşsiz yapıtı Romeo & Juliet ise Türkiye’de ilk kez iki gece üst üste Zorlu PSM’de sanatseverlerle buluştu. Yaratıcı sahne sanatının en büyüleyici örneklerinden biri olarak İsviçre'den dünya sahnesine uzanan ve maske tiyatrosunun simgesine dönüşen Mummenschanz, benzersiz bir gösteriyle sanatseverlerle buluşurken dünyadaki en büyük Fransız prodüksiyonlarının başında gelen, başrolünde dünyaca ünlü yıldız Nathalie Lermitte’in yer aldığı, ‘Edith Piaf’ın kariyeri üzerine üretilen en güzel övgü’ olarak nitelendirilen ve Edith Piaf’ın unutulmaz şarkılarıyla zaman yolculuğuna çıkaran Piaf! The Show Türkiye’de ilk kez Zorlu PSM’de sahnelendi.

Sadece bu sene 5 PSM Prodüksiyonu tiyatro oyunu tiyatroseverlerle buluştu!

Yerli prodüksiyonlara verdiği önemi sürdürerek Cumhuriyetin 100. yılına özel bir projeye imza atan Zorlu PSM, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortaklığı, Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin katkılarıyla hazırlanan müzikal 1923 ile Türkiye tiyatro tarihinin en büyük ve en kapsamlı yerli müzikal projelerinden birine imza attı. Ayrıca geçtiğimiz sezonlarda ilk kez Zorlu PSM Prodüksiyon’un kendi yapımı olarak seyirciyle buluşan, Evlilikten Sahneler, Kum Zambakları ve Şehirde Kimse Yokken oyunlarının ardından Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleme aldığı Kibritin Ucunda oyunu başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu’nun performansıyla seyircisiyle buluştu. Bu sezon Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortaklığıyla sahneye aktarılan, Uraz Kaygılaroğlu’nun William Shakespeare’e, Nezaket Erden’in Viola karakterine hayat verdiği, sayısız ödülün sahibi efsanevi filmden aynı isimle Türkiye’de ilk kez sahneye uyarlanan Aşık Shakespeare ile son olarak İbrahim Çiçek’in yönetmenliğinde, Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in rol aldığı Zorlu PSM, Craft, ve Freestage ortak prodüksiyonuyla Balina oyunu ve Nermin Yıldırım’ın “Bavula Sığmayan’’ adlı öykü kitabındaki novelladan uyarlanan, Melisa Sözen, Ülkü Duru ve Müfit Kayacan'ın oynadığı ve Hakan Emre Ünal'ın yönettiği Zorlu PSM, Toy İstanbul ve Melisa Sözen ortak yapımı Aile Yalanları seyircisinden büyük övgüler alarak sahnelerimize kazandırılan başarılı yerli yapımlardan oldu. Çocuklar için yirmi senedir en sevilen oyunları buluşturan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, “Bir Hayal Bir Oyun” yarışmasının 2020 yılı kazananı Elif Sude Dobra’nın kaleme aldığı ‘Acayip Teknolojik Masallar’ hikayesinden sahneye uyarlanan Kusursuz Dünya Müzikali’yle bu sene de her yaştan izleyiciyle buluşmaya devam ederken Kel Diva, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Sidikli Kasabası, Richard, Toz, Canavar, Cimri, Amadeus, Küheylan ve Timsah Ateşi gibi sevilen oyunlar da Zorlu PSM sahnelerindeydi.

Zorlu PSM kültür sanata katkıda bulunan sosyal fayda projelerini hayata geçirmeye devam etti!

Zorlu PSM, Türkiye’de ilk defa bir kültür sanat kurumu olarak misafirlerini sahne arkasına, kimsenin bilmediği, görmediği ve merak edilenleri görmek üzere yolculuğa çıkardı. UNSEEN Tur ile misafirler Zorlu PSM’de sahnelenen dev yapımların sahne arkasını, sanatçıların bıraktığı izleri, hediyeleri, hikayeleri, fotoğrafları ve daha birçok anıyı keşif dolu 5000 adımlık rehberli tur eşliğinde 2023 yılında gezebilme fırsatı buldu. Zorlu PSM, geniş programının yanı sıra toplumun tüm kesimini sanatla tanıştırmayı hedefleyerek kültür sanatın sürdürülebilirliğine katkı sağlayan yeni projelerini de hayata geçirdi. Sektörün öncü kurumlarından biri olarak kültür sanatı her kesimle buluşturmayı hedefleyen Zorlu PSM“İlk Tiyatrom İlk Konserim” projesini hayata geçirerek İstanbul’da dezavantajlı bölgelerde yaşayan, hayatında hiç konsere ya da tiyatroya gidememiş yetişkinler ve çocukları, alanında uzman sivil toplum kuruluşları SosyalBen ve Türk Eğitim Vakfı ortaklığında ‘’Hepimizin Sahnesi’’ mottosuyla Zorlu PSM’deki konser ve tiyatro etkinliklerinde ağırlamaya başladı. İzleyici kitlesini genişletmeyi sürdüren Zorlu PSM, tiyatroya yeni yetenekler kazandırmak hedefiyle ücretsiz olarak tiyatroda yönetmenlik, yazarlık ve yapımcılık eğitimlerini kapsayayan PSM Atölye’nin ikinci yılını da tamamladı. Mey|Diageo’nun kurumsal desteğiyle düzenlenen PSM Atölye’de iki sezon boyunca toplamda 18 farklı oyun sahnelendi ve üçüncü yılında da eğitimler ara vermeden devam ediyor.