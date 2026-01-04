25 yıl sonra İbrahim Tatlıses ile barışmıştı: Asena'dan açıklama geldi!

25 yıldır konuşmadığı İbrahim Tatlıses’in televizyon programına konuk olarak küslüğe son veren ünlü oryantal Asena, yaşanan buluşmayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yıllar sonra gerçekleşen sürpriz buluşma, ‘İbo Show’un yılbaşı özel çekiminde yaşandı. Program sırasında sahneye dans ederek çıkan Asena’yı karşısında gören İbrahim Tatlıses, duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Tatlıses, “O zamanlar Asena’yı çok aradım ama ulaşamadım” ifadelerini kullandı.





Tatlıses’in sözleri üzerine duygulanan Asena ise, “Her şey zamanında güzel. 25 yıl sonra bir araya geldik. İbrahim Tatlıses, Türkiye’nin en büyük sesi. O bir imparator” diyerek karşılık verdi. Stüdyoda yaşanan bu anlar izleyicileri de duygulandırdı.

Önceki akşam Kıbrıs’ta bir otelde sahne alan Asena, program sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yeniden bir araya gelip gelmeyeceklerine ilişkin soruya Asena, “Bu benim geçmişimle yüzleşmemdi. Kendimle hesaplaştım, eski defterleri kapattım. Ben tamamlamam gereken şeyi tamamladım. Artık kendi yoluma bakacağım” yanıtını verdi.