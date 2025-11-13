88 yaşındaki Morgan Freeman: Emekli olmuyorum, hâlâ sahnedeyim

Hollywood sinemasının ve Broadway tiyatrosunun efsane ismi Morgan Freeman, 60 yılı aşkın kariyerinin ardından oyunculuk tutkusunun bir miktar azaldığını ancak emekliliği düşünmediğini açıkladı.

1980’lerin sonlarından 2000’lerin sonuna kadar beyazperdede neredeyse aralıksız yer alan, Oscar ödüllü usta oyuncu, son yıllarda daha az projede görünse de sinemadan kopmadığını vurguladı.

Freeman, yakında vizyona girecek olan “Sihirbazlar Çetesi: Daha Bir Şey Görmediniz” (Now You See Me: Now You Don’t) filmi öncesinde The Guardian gazetesine verdiği röportajda, “İştahım hâlâ var” diyerek oyunculuğa olan ilgisinin sürdüğünü belirtti. Ünlü aktör, “Biraz azaldığını kabul ediyorum ama ciddi bir fark yaratacak kadar değil” sözleriyle duygularını dile getirdi.





‘Bayan Daisy’nin Şoförü’ (Driving Miss Daisy), ‘Esaretin Bedeli’ (The Shawshank Redemption) ve ‘Milyon Dolarlık Bebek’ (Million Dollar Baby) gibi sinema tarihine damga vuran filmlerde başrol oynayan Freeman, bazen emeklilik fikrini düşündüğünü de itiraf etti:

“Bazen emeklilik aklımdan geçiyor ama menajerim bir iş olduğunu, birinin beni istediğini söylediğinde veya bir teklif geldiğinde her şey eskiye dönüyor: ‘Ne kadar ödeyeceksiniz, nerede olacağız?’ diye soruyorum.”

88 yaşındaki usta oyuncu, uzun kariyerinin ardından enerjisinin azaldığını söylese de, hâlâ sinemada yeni projelerle yer almaya devam ediyor.