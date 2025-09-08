Aleyna Tilki, erken yaşta şöhret olmanın zorluklarını anlattı: 'Ünlü olmanın bedeli çok ağır oldu'

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, konuk olduğu bir televizyon programında 16 yaşında yakaladığı şöhretin perde arkasında yaşadığı zorlukları paylaştı. Tilki, o dönemde her gün pedagoga gittiğini ve ailesinin elinden alınmaya çalışıldığını söyledi.

Tilki, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

“Her gün pedagoga gidip ifade veriyordum. ‘Taciz ediliyor musun? Kıyafetleri zorla mı giyiyorsun?’ diye sürekli sorgulandım. Üç bakanlık devreye girdi, ailemin elinden alınmaya çalıştılar. Çocuk Esirgeme Kurumu’na verilmek istendim. Bu süreçte ailem de ben de çok yıprandık.”

Şarkıcının anlattıklarına göre zorluklar sahneyle sınırlı kalmadı. “Günde 17 saat çalışıyordum. Bir gün bedenim tamamen kitlendi, kas spazmı geçirdim. Kolum kalkmıyor, bacağım zor hareket ediyordu. Dinlenmek istediğimde ‘hazırlan, devam et’ dediler. O an vücudumun artık alarm verdiğini hissettim” diyen Tilki, tehditler ve tacizle de karşı karşıya kaldığını belirtti:

“Şoförümün telefonuna ölüm tehditleri geldi. Bazı mekânlarda taciz edildim, kötü sözler duydum. Çocuk yaşta korunamadım. Bunları yaşamak kolay değildi ama ayakta kaldım.”

Aleyna Tilki, sözlerini şöyle tamamladı:

“Benim tek isteğim şarkı söylemekti. Ama çocuk yaşta ünlü olmanın bedeli çok ağır oldu.”