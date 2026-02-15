Bennu Yıldırımlar'ın acı günü... Babasını kaybetti!

Türkiye’nin "Fikret" karakteriyle bağrına bastığı ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar, babasının vefat haberini kamuoyuyla paylaştı. Tesadüflerin en hüzünlüsü ise Vedat Yıldırımlar’ın hayata gözlerini yumduğu 14 Şubat tarihinin, aynı zamanda eşiyle buluştuğu gün ve doğum günü olmasıydı.

Yıldırımlar, babasının ardından kaleme aldığı duygusal mektupta, onun hem bir gazeteci hem de bir sporcu olarak topluma örnek olan duruşuna vurgu yaptı.

"İLKELERİNDEN TAVİZ VERMEYEN BİR İNSANLIK ÖRNEĞİ"

Bennu Yıldırımlar, babasını sadece bir aile büyüğü olarak değil, aynı zamanda entelektüel bir rehber olarak tanımladı. Babasının Nazım Hikmet şiirlerine olan tutkusunu ve doğruluğu savunmaktan geri durmayan karakterini şu sözlerle aktardı:

"İnsanlık adına gönülden inandığı ilkelerinden asla taviz vermeyen, gazeteciliğine ve futbolculuğuna sıkı sıkıya bağlı, Nazım Hikmet’in birçok şiirini ezbere okuyabilen, dostlarına her daim sadık, doğru olanı söylemekten hiç vazgeçmeyen biriydi... Umudunu yitirmeden hayata devam etmenin en güzel örneğiydin benim için."

"VARLIĞIN EN BÜYÜK GURURUM"

Vedat Yıldırımlar, 14 Şubat Cumartesi günü ebediyete intikal ederken, kızı Bennu Yıldırımlar’ın veda mesajı okuyanların yüreğine dokundu. Babasının doğum gününde gelen bu ayrılığı, "Takvimler bir kez daha seni gösteriyor bana. Yokluğun içimde bir sızı ama varlığın hâlâ en büyük gururum" sözleriyle ifade eden sanatçı, babasının ilkeli mirasına sahip çıkacağını belirtti.