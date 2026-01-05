Cemre Baysel’e ısrarlı takip: Şüpheliler hakkında 6 yıla kadar hapis istemi

Oyuncu Cemre Baysel, kendisini rahatsız eden iki takıntılı hayranı hakkında şikâyetçi oldu. Şüpheliler hakkında “ısrarlı takip” ve “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ünlü oyuncunun yaşadığı olaylar, geçtiğimiz Şubat ayında Sarıyer’deki bir dizi setinde başladı. Şüpheliler Emirhan G. ve Murat S., Cemre Baysel’i set alanında takip ederek karavanının çevresinde dolaşmaya başladı.

ANNESİNİ ARADILAR, SETE YEMEK SİPARİŞİ VERDİLER

Şüphelilerin, Cemre Baysel’in annesi Fatime Baysel’e ait telefon numarasını bularak iletişime geçtiği öğrenildi. Anne Baysel’i arayan şüpheliler, sette bulunduklarını söyleyerek Cemre Baysel ile fotoğraf çektirmek ve yüz yüze görüşmek istediklerini iletti.

Durumu kızına aktaran Fatime Baysel’in ardından şüpheliler bu kez Cemre Baysel adına sete 18 adet yemek siparişi verdi. Yemekleri iade eden Baysel, yaşananları set ekibine bildirdi. Bunun üzerine şüphelilere ait telefon numaraları üzerinden kimlikleri tespit edilen şahıslar yakalandı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Cemre Baysel’in şikâyeti üzerine Emirhan G. ve Murat S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sabah gazetesinden Armağan Yılmaz’ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ifadelerinde birbirlerini suçladıkları ancak suçu iştirak halinde işlediklerinin tespit edildiği belirtildi.

İki şüpheli hakkında “ısrarlı takip” ile “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma” suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken, davanın önümüzdeki günlerde görülmesi bekleniyor.