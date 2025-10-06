Dilan Çiçek Deniz'den ayrılan Rafael Cemo Çetin'den şaşırtan açıklama: 'Babam çok doğru söylemiş'

'Medcezir', 'Güneşin Kızları', 'Bodrum Masalı' ve 'Çukur' dizilerindeki rolleriyle tanınan oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile yönetmen ve yapımcı Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin, bir süredir aşk yaşıyordu.

Yaklaşık bir yıldır gözlerden uzak mutlu bir ilişki sürdüren çift, geçtiğimiz ay sosyal medyada romantik bir paylaşımla gündeme gelmişti. Deniz, sevgilisinin doğum gününü Instagram hesabından “İyi ki doğdun altın çocuk” notuyla kutlamıştı.

Ancak çiftin ilişkisi geçtiğimiz haftalarda sona erdi. Önceki gün İstanbul Arnavutköy’de görüntülenen Rafael Cemo Çetin, ayrılıkla ilgili olarak, “Dilan’la güzel giden bir beraberliğimiz vardı, ama noktalama kararı aldık. Arkadaşız, hâlâ birbirimize değer veriyoruz” dedi.

Çetin ayrıca, babası Sinan Çetin’in geçtiğimiz günlerde ilişkileri hakkında söylediği, “Her ayrılık yararlıdır, hayırlısı olsun” sözlerine de katıldığını belirterek, “Babam çok doğru söylemiş, ona katılıyorum. Her ayrılık çok yararlıdır” ifadelerini kullandı.