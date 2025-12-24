Dilan Polat ile Sıla Doğu arasında büyük gerilim: Darp edildiğini açıkladı!

Geçtiğimiz aylarda bir eğlence mekanında sergiledikleri samimi görüntülerle gündem olan ve sert eleştirilerin hedefi haline gelen Dilan Polat ile ablası Sıla Doğu arasında iplerin tamamen koptuğu öne sürüldü.

Bir süredir Dilan Polat’ın evinde kaldığı bilinen Sıla Doğu ile yaşadığı sorunları sosyal medya üzerinden paylaşan Dilan Polat, ablası tarafından darp edildiğini iddia etti. Peş peşe hikâyeler yayımlayan Polat, yaşadığı olayın ardından vücudundaki izleri gösteren fotoğraflar paylaştı.





Ablasına sert sözlerle tepki gösteren Dilan Polat, “Bir daha benim evime giremez, benim böyle bir kardeşim yoktur” ifadelerini kullandı. Saçlarının koparıldığını ve darp edildiğini ileri süren Polat, kolundaki tırmalama izlerini de takipçileriyle paylaştı.





Paylaşımında yaşadığı duruma isyan eden Dilan Polat, “Nasıl bir nefret biriktirmiş içinde?” sözleriyle dikkat çekti. İki kardeş arasında yaşanan bu gerginlik, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.