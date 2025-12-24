Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dilan Polat ile Sıla Doğu arasında büyük gerilim: Darp edildiğini açıkladı!

Dilan Polat ile Sıla Doğu arasında büyük gerilim: Darp edildiğini açıkladı!

24.12.2025 10:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Dilan Polat ile Sıla Doğu arasında büyük gerilim: Darp edildiğini açıkladı!

Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ablası Sıla Doğu tarafından darp edildiğini iddia ederek aralarındaki bağların tamamen koptuğunu açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda bir eğlence mekanında sergiledikleri samimi görüntülerle gündem olan ve sert eleştirilerin hedefi haline gelen Dilan Polat ile ablası Sıla Doğu arasında iplerin tamamen koptuğu öne sürüldü.

Bir süredir Dilan Polat’ın evinde kaldığı bilinen Sıla Doğu ile yaşadığı sorunları sosyal medya üzerinden paylaşan Dilan Polat, ablası tarafından darp edildiğini iddia etti. Peş peşe hikâyeler yayımlayan Polat, yaşadığı olayın ardından vücudundaki izleri gösteren fotoğraflar paylaştı.

Image

Ablasına sert sözlerle tepki gösteren Dilan Polat, “Bir daha benim evime giremez, benim böyle bir kardeşim yoktur” ifadelerini kullandı. Saçlarının koparıldığını ve darp edildiğini ileri süren Polat, kolundaki tırmalama izlerini de takipçileriyle paylaştı.

Image

Paylaşımında yaşadığı duruma isyan eden Dilan Polat, “Nasıl bir nefret biriktirmiş içinde?” sözleriyle dikkat çekti. İki kardeş arasında yaşanan bu gerginlik, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

İlgili Konular: #Dilan Polat