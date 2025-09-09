Cumhuriyet Gazetesi Logo
Disney yıldızı Debby Ryan anne oluyor!

9.09.2025 12:24:00
Oyuncu Debby Ryan ile Twenty One Pilots davulcusu Josh Dun, ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.

Daha önce Jessie, Insatiable, Night Teeth ve Horse Girl gibi yapımlarda rol alan oyuncu Debby Ryan, 2013 yılında Twenty One Pilots grubunun davulcusu Josh Dun ile aşk yaşamaya başlamıştı. 2019’da evlenen ünlü çift, hayranlarını sevindiren haberi verdi.

Image

Debby Ryan ve Josh Dun, ilk bebeklerini beklediklerini açıkladı. Büyüyen karnını takipçileriyle paylaşan Ryan, ayrıca bebeğinin ultrason görüntüsünü de sosyal medya hesabında yayınladı.

ABD’nin Ohio eyaletinde yaşayan çift, heyecanlarını hayranlarıyla paylaşmaya devam ederken, bebeğin cinsiyetini ise henüz açıklamadı.

