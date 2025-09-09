Disney yıldızı Debby Ryan anne oluyor!

Daha önce Jessie, Insatiable, Night Teeth ve Horse Girl gibi yapımlarda rol alan oyuncu Debby Ryan, 2013 yılında Twenty One Pilots grubunun davulcusu Josh Dun ile aşk yaşamaya başlamıştı. 2019’da evlenen ünlü çift, hayranlarını sevindiren haberi verdi.

Debby Ryan ve Josh Dun, ilk bebeklerini beklediklerini açıkladı. Büyüyen karnını takipçileriyle paylaşan Ryan, ayrıca bebeğinin ultrason görüntüsünü de sosyal medya hesabında yayınladı.

ABD’nin Ohio eyaletinde yaşayan çift, heyecanlarını hayranlarıyla paylaşmaya devam ederken, bebeğin cinsiyetini ise henüz açıklamadı.