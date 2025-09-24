Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dua Lipa'dan menajerini kovduğu iddialarına yalanlama

Dua Lipa'dan menajerini kovduğu iddialarına yalanlama

24.09.2025 09:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Dua Lipa'dan menajerini kovduğu iddialarına yalanlama

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, Daily Mail’in menajeriyle yollarını ayırdığına dair haberini sert sözlerle yalanladı. “Her zaman özgür Filistin’den yanayım, ama trajediyi manşet malzemesi yapmak sorunlu” dedi.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında yer alan bir haber, Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa’nın Yahudi menajeri David Levy’i işten çıkardığını öne sürmüştü.

Daily Mail’de yer alan iddialara göre Levy, Lipa’nın da sahne alacağı Glastonbury Müzik Festivali organizatörlerine bir mektup göndererek, Filistin yanlısı İrlandalı rap grubu Kneecap’in programdan çıkarılmasını talep etmişti.

Haberde ayrıca, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki gösteren ve Filistin davasını savunan Dua Lipa’nın politik duruşu nedeniyle Massive Attack gibi bazı sanatçıların da Levy ile yollarını ayırdığı iddia edilmişti.

Ancak Dua Lipa, bu iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı. Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

“David Levy veya diğer müzik yöneticilerinin, gerçeği dile getiren bir sanatçıya yönelik eylemlerini onaylamıyorum. Basının bunu nasıl ele aldığını da görmezden gelemiyorum. Haber tamamen yanlış olmakla kalmıyor, Daily Mail'in kullandığı anlatı kasıtlı olarak kışkırtıcı; yalnızca tıklama almak için uydurulmuş ve açıkça internette fikir ayrılığı yaratmayı amaçlıyor. Ben her zaman ‘Özgür Filistin’den yanayım ancak küresel bir trajediyi manşetlere taşımak için bunu kullanmak benim için son derece sorunlu bir şey.”

İlgili Konular: #Dua Lipa