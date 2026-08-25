Farah Zeynep Abdullah’a sıra dışı doğum günü sürprizi: Altın ve para taktılar

Ekranların sevilen yüzü Farah Zeynep Abdullah, 37'nci yaşına ailesi ve dostlarıyla birlikte merhaba dedi. Yeni yaş heyecanını sevdikleriyle paylaşan ünlü oyuncu, doğum günü kutlamasından renkli anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.







TAKİPÇİLERİNDEN VE MESLEKTAŞLARINDAN BEĞENİ YAĞDI

Kutlama sırasında çekilen eğlenceli karelerde, oyuncunun arkadaş grubu tarafından kendisine takı merasimini aratmayacak şekilde altın ve para takıldığı görüldü. Sosyal medya paylaşımına "Doğum günü gönderisi geç olsun, güç olmasın" notunu düşen ünlü sanatçının gönderisine kısa sürede çok sayıda etkileşim geldi.







Aralarında Çağlar Ertuğrul ve Saadet Işıl Aksoy gibi tanınmış meslektaşlarının da yer aldığı pek çok isim ve takipçisi, paylaşımın altına iyi dileklerini sunarak oyuncunun yeni yaşını tebrik etti.