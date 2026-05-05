Hollywood’daki dev krizde sürpriz son: Blake Lively ve Justin Baldoni uzlaştı!

2024 yılının en çok konuşulan yapımlarından biri olan "Bizimle Başladı Bizimle Bitti" filminin perde arkasındaki kriz, mahkeme koridorlarından uzlaşma masasına taşındı. Başrol oyuncusu Blake Lively ile filmin hem yönetmeni hem de başrol oyuncusu olan Justin Baldoni, milyonlarca dolarlık karşılıklı davalarını geri çekerek el sıkıştı.

DURUŞMAYA GÜNLER KALA SÜRPRİZ HAMLE

18 Mayıs’ta başlaması beklenen kritik duruşma öncesinde taraflar ortak bir metne imza attı. İki yıldır devam eden ve Hollywood’da geniş yankı uyandıran süreçte Lively; Baldoni ve yapım şirketi Wayfarer Studios'u taciz, misilleme ve sözleşme ihlaliyle suçlamıştı. Baldoni ise Lively ve eşi Ryan Reynolds'a karşı 400 milyon dolarlık karşı dava açarak "iftira ve şantaj" iddialarında bulunmuştu.

"ÖZÜR YOK, SAYGILI BİR İLERLEME VAR"

Yayınlanan ortak bildiride tarafların birbirlerinden özür dilememesi dikkat çekti. Metinde, sürecin zorlukları kabul edilirken şu ifadelere yer verildi: "Bayan Lively'nin dile getirdiği endişelerin dikkate alınmayı hak ettiğini düşünüyoruz. İlgili herkesin bundan sonra yapıcı, barışçıl ve saygılı bir şekilde ilerlemesini umuyoruz." İkili ayrıca filmin, aile içi şiddet mağdurları konusunda farkındalık yaratma misyonunun önemini bir kez daha vurguladı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Dava süreci, Lively'nin Baldoni'yi set ortamında uygunsuz davranışlarda bulunmak, kilosu hakkında yorum yapmak ve senaryo dışı cinsel sahneler eklemekle suçlamasıyla başlamıştı. Baldoni ise bu iddiaları reddederek, Lively’nin eşi Ryan Reynolds tarafından baskı altına alındığını ve 17 maddelik bir anlaşmayı zorla imzalamak zorunda kaldığını iddia etmişti.

Geçtiğimiz ay mahkeme, Lively’nin cinsel taciz iddialarının büyük bir kısmını delil yetersizliği nedeniyle reddetmiş, Baldoni’yi ise kişisel olarak sanık statüsünden çıkarmıştı. Uzlaşma kararıyla birlikte, film ekibini ve şirketleri karşı karşıya getiren bu karmaşık hukuk savaşı tamamen kapanmış oldu.