İbrahim Tatlıses oğluna elektronik kelepçe taktırdı

31.10.2025 09:55:00
İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses’in kendisini tehdit ettiğini belirterek mahkemeden uzaklaştırma talebinde bulundu. Mahkeme, Ahmet Tatlıses’e elektronik kelepçe takılmasına karar verdi.

Türk müziğinin usta ismi İbrahim Tatlıses, bir süredir aralarının bozuk olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile mahkemelik oldu. Savcılığa başvuran Tatlıses, oğlu tarafından tehdit edildiğini belirterek uzaklaştırma talebinde bulundu.

AHMET TATLISES’E ELEKTRONİK KELEPÇE

Sabah’ta yer alan habere göre mahkeme, İbrahim Tatlıses’in endişelerini haklı bularak Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı aldı. Ayrıca, Tatlıses’e yaklaşmasını önlemek amacıyla elektronik kelepçe uygulamasına da karar verildi.

Bu kapsamda, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne çağrılan İbrahim Tatlıses’e de elektronik izleme cihazı teslim edildi. Sistem sayesinde Ahmet Tatlıses, babasına belirlenen mesafeden fazla yaklaşırsa, ekipler anında bilgilendirilecek.

