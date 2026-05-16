Kenan Doğulu’ya 300 bin dolarlık şantaj şoku: 'Otel görüntülerin elimizde' dediler!

Magazin ve sanat dünyası, ünlü şarkıcı Kenan Doğulu’ya yönelik korkunç bir şantaj ve tehdit iddiasıyla sarsıldı. Edinilen bilgilere göre, telefonuna gelen gizemli ve tehdit içerikli mesajların ardından büyük bir şok yaşayan Kenan Doğulu, vakit kaybetmeden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak suç duyurusunda bulundu.

Şantajcıların ünlü sanatçıdan, ellerinde özel içerikler olduğunu iddia ederek tam 300 bin dolar (yaklaşık 14 milyon TL) talep ettiği öğrenildi.

"OTEL VE ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLERİN ELİMİZDE" TEHDİDİ

Doğulu’nun telefonuna gönderilen şantaj mesajlarında, sanatçıya ait "otel görüntüleri" ve araç içi konuşmaların gizlice kayda alındığı öne sürüldü. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, talep edilen milyonlarca liralık fidyenin ödenmemesi durumunda bu ses ve görüntü kayıtlarını internet ortamında ifşa edecekleri yönünde ağır tehditlerde bulundu. Yaşadığı durum karşısında hukuki yollara başvuran Kenan Doğulu, savcılık dilekçesinde çarpıcı bir itirafta bulunarak “can güvenliğim yok” ifadelerini kullandı.

SAVCILIK SORUŞTURMAYI TAMAMLADI: TAKİPSİZLİK KARARI

Sabah'ın haberine göre, şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ivedilikle geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Siber suçlarla mücadele kapsamında, şantaj mesajlarının gönderildiği telefon hattı geriye dönük inceleme altına alındı. Yapılan teknik incelemeler sonucunda;

Tehdit mesajlarının gönderildiği hattın yabancı menşeli (yurt dışı kaynaklı) olduğu,

Hattın arkasındaki şüpheli ya da şüphelilerin gerçek kimlik bilgilerine ulaşılamadığı belirlendi.

Yürütülen soruşturmanın neticesinde, şantaj eyleminin para transferi gerçekleşmediği için teşebbüs aşamasında kaldığı ve siber incelemelere rağmen asıl failin kimliğinin tespit edilemediği kaydedildi. Savcılık, failin belirlenememesi gerekçesiyle dosya hakkında takipsizlik kararı (kovuşturmaya yer olmadığına dair karar) vererek soruşturmayı sonlandırdı.