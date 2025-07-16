Kısmetse Olur’un yeni sezonunda Dilan Polat sunucu mu olacak? Açıklama geldi...

Bir dönem televizyon ekranlarında fırtınalar estiren ve en çok izlenen evlilik programlarından biri olan Kısmetse Olur, RTÜK’ten aldığı cezanın ardından yayından kaldırılmıştı. Uzun bir aradan sonra Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle YouTube'da yayınlanmaya başlayan program, yeniden büyük ilgi görmeye başladı.

YENİ SEZON İÇİN DİLAN POLAT İDDİASI

Programla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Magazin dünyasının yakından tanıdığı isim Yasin Özbek, yeni sezonda sunuculuk için Dilan Polat’a teklif götürüleceğini ileri sürdü. Özbek’in iddiasına göre; yapım ekibi, maliyetler konusunda anlaşma sağlanması halinde Polat’a resmi teklif sunacak.

DİLAN POLAT’TAN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, hakkında çıkan haberlerin ardından resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Polat, kendisine böyle bir teklifin henüz gelmediğini belirterek, “Bana böyle bir teklif gelmedi” ifadelerini kullandı.

PROGRAM DAHA ÖNCE KİMLER TARAFINDAN SUNULMUŞTU?

Kısmetse Olur, geçmişte Seda Akgül ve Öykü Serter gibi tecrübeli isimler tarafından sunulmuştu. Yeni sezonun nasıl şekilleneceği ve sunucu tercihi şimdiden izleyicilerin gündeminde.