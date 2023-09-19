Kızılcık Şerbeti'nin Ömer’i Barış Kılıç'tan 'tecavüz' iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 19.09.2023 - 13:18

Güncelleme: 19.09.2023 - 13:18

Ünlü oyuncu Barış Kılıç, hakkında birkaç gündür sosyal medyada yürütülen karalama kampanyasına tepki gösterdi.

2000’li yıllarda Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik‘in tecavüz ve kaset skandalında görüntüleri çeken kişinin Barış Kılıç‘ın olduğu iddia edilmiş ancak Gökhan Demirkol mahkemede hakimin 'Üçüncü kişi var mı?' soruna “Kesinlikle yok, görüntüleri ben çektim” demişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2006 yılındaki bu konu 'Kızılcık Şerberti'nin 2. sezona başladığı günlerde sosyal medyada tweet’lere konu edilmeye başlandı. Bazı hesaplar bu davaya atıfta bulunarak “Kızılcık Şerbeti”nin izlenmemesi ve oyuncunun başarısının övülmemesi gerektiğini savunan tweet’ler atılmaya başladı.

Barış Kılıç bu konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı:

“Bir gazetenin magazin ekinin yalan haberinden yola çıkarak hakkımda iğrenç iftiralarda bulunan herkese yargı önünde hesap soracağım. Israrla anlamak istemeyenlere söylüyorum. Bu iddiaların hiç biri doğru değildir. Yalan haberdir. Bilmeden iftira atıyorsunuz. Gerçekten yazık…”