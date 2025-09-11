Manifest, Türkiye turnesini iptal etmişti... İlk açıklama Tolga Akış'tan geldi!

6 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta 18 yaş sınırı bulunan ilk konserini veren Manifest grubuna, sahnedeki dans ve gösterileri nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla soruşturma açılmıştı. Grup üyeleri, savcılık ifadelerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılmıştı.

Konser görüntülerine ise “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti.

TURNE İPTALİ SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Türkiye turnesine çıkmaya hazırlanan grup, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla turnenin iptal edildiğini duyurdu. Manifest’in bağlı bulunduğu Hypers’ın kurucusu Tolga Akış, konuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı.

Akış, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde yaşadığımız durumlar herkesin malumu. Hukuk ekibimizle süreci ilk andan bu yana hassasiyetle yönetiyoruz. Maalesef şu an turnemizi gerçekleştirebileceğimiz sağlıklı bir ortam yok. Manifest’i coşkuyla beklediğinizin farkındayız ama herkes için güvenliği ve bu hassas süreçte oluşabilecek riskleri düşünmek zorundayız. Hepimiz fazlasıyla yıprandık. Bir süre sonra çok daha coşkulu şekilde buluşacağımıza eminiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

MANİFEST HAKKINDA

7 Şubat 2025’te yayınladıkları ilk tekli “Zamansızdık” ile çıkış yapan Manifest grubu; Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Zeynep Oktay ve Esin Bahat isimli altı kadından oluşuyor.