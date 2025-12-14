Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanıyor: İşte sebebi!

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, geçtiğimiz ağustos ayında Yeniköy’de düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti. Erbil’in altıncı evliliği olan nikâha, çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasemin Erbil ve Ali Sadi Erbil ile yakın dostları katılmıştı.

Evliliklerinin ardından Gülseren Ceylan, yaptığı bir açıklamada mutluluğunu dile getirerek, “Demek ki sevgi her şeyin önüne geçiyor. Gülseren Ceylan’dım, Gülseren Erbil oldum. Küçük tartışmalarımız oldu, büyük tartışmalarımız oldu ama artık mutluyuz. Ayrıydık, dayanamadık. Ben de ‘artık hep birlikte olmalıyız’ dedim” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak çiftin evliliği kısa sürdü. Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’ın boşanma kararı almasının nedenlerinin, aralarındaki yaş farkından kaynaklanan fikir ayrılıkları ve bitmek bilmeyen tartışmalar olduğu ileri sürüldü.

Edinilen bilgilere göre, çift pazartesi günü boşanma davası açacak. Evliliklerinin henüz bir yılı doldurmaması nedeniyle anlaşmalı boşanma yoluna gidemeyecek olan Erbil ve Ceylan’ın, aralarında daha önce yapılan sözleşme nedeniyle karşılıklı maddi talepte bulunamayacakları öğrenildi.