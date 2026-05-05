Mehmet Aslantuğ’un acı günü: Annesine duygusal veda!

Türk sinema ve televizyon dünyasının usta ismi Mehmet Aslantuğ, annesi Deçen Nebahat Aslantuğ'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Acı haberi sosyal medya hesabından "Anneme Veda" başlığıyla paylaşan ünlü oyuncu, annesinin fedakarlıklarla dolu yaşam öyküsüne ve çocukluk anılarına yer verdi.

"BEŞ ÇOCUKLA DUL KALDIĞINDA 30 YAŞINDAYDI"

Aslantuğ, annesinin çok genç yaşta omuzladığı ağır yükü şu sözlerle ifade etti:

"Beş çocukla dul kaldığında 30 yaşındaydı. Ben beşinci, yaşım dört… Bütün hayatında tanıdığı tek eşini kaybettikten 10 yıl sonra en büyük çocuğu Ahmet’ini 20 yaşında toprağa vermiş, Mehmet’iyle arasındaki üç kızını da okutmak için ne terler dökmüştü."

ASLA UNUTAMADIĞI KOKU

Annesine olan özlemini çocukluk anıları üzerinden anlatan usta oyuncu, hayatındaki en kıymetli kokunun annesinin emeği olduğunu belirtti:

"Bana hiç unutamadığın koku nedir diye sorsanız; 'Ağustos rutubeti çöken fındık ocaklarının altında, yemenisiyle terini silmeye çalışan annemin kokusudur' derim, hiç tereddüt etmeden."

ÇERKES AĞIDIYLA VEDA

Cennetin, çocuklarını kimseye muhtaç etmeden büyüten kadınların ayakları altında olduğunu vurgulayan Aslantuğ, paylaşımına Çerkes dilinde "pşıne" denilen akordiyon eşliğinde bir ağıt ekledi. Bu eserin annesiyle aralarındaki bir bağ olduğunu belirten oyuncu, mesajını "Anneler, en esaslı sevgilidir. Hakkını helal et annem. Allah razı olsun. Yattığın toprak incitmesin" dualarıyla noktaladı.