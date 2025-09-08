Miss Turkey güzeli Şevval Şahin Bebek’te resmi araçla gezerken görüntülendi

2018 Miss Türkiye birincisi Şevval Şahin, cesur tarzı, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Yaklaşık bir yıldır iş insanı Burak Ateş ile aşk yaşayan ünlü manken, önceki gece İstanbul Bebek’te objektiflere yansıdı.

Arkadaşları 2016 Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu ve Selen Çatinkaya ile eğlenceden çıkan Şahin, sevgilisinin kendisine tahsis ettiği özel koruma ve şoförlü araçla otelden ayrıldı. Ancak aracın camında “Ticaret Bakanlığı’ndan alınan resmi hizmete mahsustur” yazılı kart bulunması dikkat çekti.





MİLYONLUK MOTOSİKLET HEDİYESİ

Şevval Şahin, geçtiğimiz aylarda da sevgilisi Burak Ateş’in hediyesiyle gündeme gelmişti. Ateş, ünlü mankene dünyaca ünlü bir markaya ait milyonluk motosiklet hediye etmiş, motosikletin arkasına çiçek buketi koyarak romantik bir sürprize imza atmıştı.