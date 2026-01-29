Murat Boz ve Demet Akalın arasında 'Blok3' gerilimi: Takibi bıraktı, 'yalaka' göndermesi yaptı!

Demet Akalın ile Blok3 adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın arasındaki gerginlik, Aydın'ın Akalın için "Annemden büyük" ifadesini kullanmasıyla başlamıştı. Akalın’ın sert tepkisinin ardından taraflar sosyal medya üzerinden "gül" emojileriyle barış sağlasa da, kriz bu kez Spotify üzerinden patlak verdi.

Blok3’ün şarkılarının "sahte telif bildirimi" iddiasıyla dijital platformlardan kaldırılması üzerine, ünlü şarkıcı Murat Boz sessizliğini bozarak genç meslektaşına destek verdi.

MURAT BOZ: "ONLARA İNANIYORUM"

Katıldığı bir etkinlikte soruları yanıtlayan Murat Boz, Blok3 ve ekibinin yanında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çok başarılı çocuklar. Spotify neden böyle bir eylem gerçekleştirdi bilemiyorum, bir şey demem doğru olmaz ama ben onlara inanıyorum. Yolun sonuna kadar devam etsinler."

DEMET AKALIN’DAN SERT TEPKİ: "O İŞİ YALAKALAR YAPAR"

Murat Boz’un bu desteği, daha önce Blok3 ile gerilim yaşayan Demet Akalın’ı küplere bindirdi. Akalın, uzun yıllardır tanıdığı meslektaşı Murat Boz’u sosyal medya hesabından anında sildi.

Takipten çıkmakla yetinmeyen Akalın, Instagram hesabından manidar bir paylaşım yaparak, "Kimseyle aram iyi olsun gibi bir vizyonum yok; o işi yalakalar yapar" ifadelerini kullandı. Bu hamlenin hemen ardından Hakan Aydın (Blok3) ise kendisine destek veren Murat Boz’u takibe aldı. Magazin kulislerinde bu olay, "pop dünyasında yeni bir cephe açıldı" şeklinde yorumlandı.