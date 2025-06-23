Nilperi Şahinkaya ve Fırat Çelik arasında Burak Deniz krizi... Masadaki bardakları fırlattı!

Geçtiğimiz yıllarda Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya arasında yaşanan gerginlik yeniden gündeme geldi. Altın Koza Ödülleri için Adana’ya giden ikilinin aynı masada yaşadığı tartışma, Burak Deniz’in Nilperi Şahinkaya’ya küfür ettiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Olay sonrasında Burak Deniz özür dilemiş, ancak hakkında darp, hakaret ve tehdit suçlamalarıyla dava açılmıştı.

FETHİYE’DE FİLM EKİBİ ARASINDA GERGİNLİK

Bu olayın yankıları henüz dinmemişken, “Gelin Takımı 2” filminin Fethiye Kabak Koyu’ndaki çekimlerinde yeni bir kriz yaşandığı iddia edildi. Filmin başrol oyuncularından Nilperi Şahinkaya, salı gecesi ekip arkadaşları Seda Bakan, Ecem Erkek, Şebnem Bozoklu ve Fırat Çelik ile birlikte otelin barında otururken yeniden gündem oldu.

BURAK DENİZ'İN DOĞUM GÜNÜ GERİLİMİ

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, sohbet sırasında Şahinkaya, Burak Deniz ile geçmişte yaşadıkları davayı hatırlatarak, rol arkadaşı Fırat Çelik’e Burak Deniz’in doğum gününü neden kutladığını sordu. Çelik’in “O benim eski arkadaşım” yanıtı üzerine ortam bir anda gerildi.

MASADAKİLERİ FIRLATTI, BOZOKLU SANDALYEDEN DÜŞTÜ

İddialara göre, alkolün de etkisiyle sinirlerine hakim olamayan Nilperi Şahinkaya, bar masasında bulunan eşyaları fırlatmaya başladı. Olayın büyümesiyle rol arkadaşları Seda Bakan ve Şebnem Bozoklu, Şahinkaya’yı sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Çıkan arbedede Şebnem Bozoklu’nun sandalyeden düştüğü öne sürüldü.

ERTESİ GÜN ÖZÜR DİLEDİ

Ertesi gün yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğu belirtilen Nilperi Şahinkaya’nın, ekip arkadaşlarından tek tek özür dilediği öğrenildi. Oyuncunun set arkadaşlarıyla yaşadığı bu kriz, film çekimlerinin seyrini nasıl etkileyecek, ilerleyen günlerde belli olacak.