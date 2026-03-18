O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya baba oldu: Son hali görenleri şaşırttı!

Bir dönem ekranların sevilen yarışması O Ses Türkiye'de şampiyonluk kürsüsüne çıkan Emre Sertkaya, uzun süren sessizliğini bozdu. 2019 yılında çıkardığı ilk teklisinin ardından ani bir kararla Fransa’nın başkenti Paris’e yerleşen genç müzisyen, hem özel hayatındaki hem de dış görünüşündeki değişimle gündeme oturdu.

RADİKAL İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye’de tanındığı dönemdeki klasik görüntüsünden tamamen uzaklaşan Sertkaya, Paris sokaklarındaki modern ve aykırı tarzıyla hayranlarını ikiye böldü. Daha önce tercih ettiği kıyafetler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan eski şampiyonun, Avrupa’daki yaşam tarzına uygun olarak yenilediği imajı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

BABA OLDUĞUNU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sessiz sedasız sürdürdüğü Avrupa macerasında en büyük sürprizi ise babalık haberiyle yaptı. Partneri Camille ve yeni doğan bebeği Noa ile çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Sertkaya, aile hayatına dair kareleri ilk kez bu kadar şeffaf bir şekilde paylaştı.





Müzisyen, paylaşımında partnerine teşekkür ederek kızı Noa’nın doğumuyla hayatında yepyeni bir sayfa açıldığını vurguladı.

KARİYERİNE PARİS’TE DEVAM EDİYOR

Sosyal medyayı artık daha aktif kullanmaya başlayan Emre Sertkaya’nın, müzik çalışmalarına ve aile yaşantısına Paris’te devam edeceği öğrenildi. Türkiye’deki şampiyonluk günlerini geride bırakan sanatçının, Avrupa müzik piyasasında nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu.