Paris Moda Haftası'nda sürpriz buluşma: Hadise ve Jennifer Lopez yan yana

Moda dünyasının en prestijli ve merakla beklenen etkinliklerinden biri olan Paris Moda Haftası, bu yıl da küresel ölçekte tanınan pek çok ünlü ismi Fransa'nın başkentinde ağırlamaya devam ediyor. Tasarımcıların yeni sezon koleksiyonlarını sergilediği ihtişamlı organizasyon, sadece kıyafetleriyle değil, davetliler arasındaki sürpriz karşılaşmalarla da adından söz ettiriyor.

Bu isimlerin başında, defileyi yakından takip etmek üzere Paris'e giden dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez yer aldı. Tarzıyla her zaman dikkatleri üzerine çeken Lopez, moda dünyasının önde gelen markalarından birinin düzenlediği defileyi salonun en ön sırasından, modaseverlerin "front row" olarak adlandırdığı ayrıcalıklı alandan izledi.

AYNI SIRADA YAN YANA OTURDULAR

Türkiye'den pop müziğin başarılı temsilcilerinden Hadise de Paris Moda Haftası'nın davetlileri arasında yer alarak şıklığıyla göz doldurdu. Defilenin gerçekleştirildiği alana gelen Hadise, dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez ile aynı sırada, yan yana saf tuttu.

İki ünlü sanatçının yan yana gelmesiyle birlikte salonda hareketli anlar yaşandı. Hadise ve Jennifer Lopez'in el ele tutuşarak samimi bir şekilde selamlaştığı, tokalaştığı ve defile öncesinde gülerek bir süre sohbet ettiği anlar çevredekilerin kameralarına yansıdı. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve büyük etkileşim alan bu görüntüler, hem Türkiye'deki hem de uluslararası alandaki magazin takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.