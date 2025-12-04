‘Prens’ dizisinin yıldızı Giray Altınok’tan emeklilik çıkışı

Son dönemde yıldızı parlayan ve rol aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Giray Altınok, katıldığı bir davette gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Emeklilik konusundaki düşüncelerinin sorulması üzerine Altınok’tan dikkat çeken bir yanıt geldi.

“EVİMİZİ, ARABAMIZI ALDIK; YORULURSAM EMEKLİ OLURUM”

“Ne olursa emekli olursunuz?” sorusuna samimi bir şekilde cevap veren Altınok, “Yorulursam emekli olurum. Evimizi, arabamızı aldık. Yeter çok şükür” diyerek gerektiğinde emekliliği düşünebileceğini ifade etti.



GİRAY ALTINOK KİMDİR?

Türk oyuncu ve senarist Giray Altınok, 1983 yılında Tokat Erbaa'da doğdu, Çorlu'da büyüdü. Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi. Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldı. Sinema kariyerine ilk olarak, 2011 yılında Kaybedenler Kulübü adlı filmle başladı. Daha sonra Labirent, Vücut, G.D.O. KaraKedi ve Tut Sözünü gibi filmlerde de rol aldı.

1975 yılındaki Türk sinemasının klasik film serisi Hababam Sınıfı'nın devam filmini yazdı ve oynadı. Show TV'de yayınlanan komedi programı Güldür Güldür Show'da oyunculuk yaptı.