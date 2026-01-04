Prens'in yıldızı Giray Altınok isyan etti: Beni niye soyuyorsunuz?

Oyuncu ve komedyen Giray Altınok, bu kez sosyal medyada gündeme gelen bir yapay zekâ tartışmasıyla adından söz ettirdi. Altınok, X platformunun yapay zekâ uygulaması Grok üzerinden fotoğraflarının manipüle edilmesine kendine özgü mizahıyla tepki gösterdi.

X’in yapay zekâ aracı Grok’un, kullanıcılar tarafından yüklenen fotoğrafları “çıplaklaştırma” veya “bikini giydirme” gibi müdahalelere açık olması, son günlerde dijital etik ve kişisel haklar açısından yoğun eleştirilerin odağına yerleşti. Eğlence amaçlı kullanıldığı savunulan bu tür uygulamalar, özellikle izinsiz görsel manipülasyonlar nedeniyle tartışma yaratıyor.

Bu tartışmaların son halkasında yer alan isimlerden biri de Prens dizisinin yıldızı Giray Altınok oldu. Grok üzerinden fotoğraflarının değiştirilerek kendisine gönderildiğini belirten Altınok, yaşadıklarını esprili bir dille anlattı. Takipçilerinden gelen görseller karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen oyuncu, “Oğlum beni niye soyuyorsunuz Grok’ta? Bana atıyor bir de ‘Ağabey, ne diyorsun’ diye. ‘Çok güzel olmuşum, ne cevherler varmış bende’ mi diyeyim, ne diyeyim?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.