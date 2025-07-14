Scarlett Johansson'dan tarihi başarı: En çok kazandıran başrol oldu!

40 yaşındaki ünlü oyuncu Scarlett Johansson, başrolünde yer aldığı Jurassic World: Yeniden Doğuş filmiyle gişe tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Film, vizyona girdiği ilk altı gün içinde dünya genelinde 318 milyon dolarlık hasılat elde ederek 2025’in en hızlı çıkış yapan yapımlarından biri oldu.

Sinema veri platformu The Numbers’a göre, Johansson’ın başrolde yer aldığı tüm filmlerin toplam gişe geliri 14,8 milyar dolara ulaştı. Bu etkileyici rakamla Johansson, “tüm zamanların en yüksek gişe hasılatı elde eden başrol oyuncusu” unvanını kazandı.

Daha önce bu rekorun sahibi olan Samuel L. Jackson, 14,6 milyar dolarlık toplam hasılatla ikinci sıraya gerilerken, Robert Downey Jr. ise 14,2 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Johansson’ın toplam gişe gelirinin yaklaşık 8,7 milyar dolarlık kısmı, Marvel Sinematik Evreni’ndeki Black Widow karakteriyle yer aldığı dört Avengers filmi ve Captain America: Civil War’dan elde edildi.