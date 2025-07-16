'Testo Taylan' olarak bilinen fenomen gözaltına alındı!

Ünlü YouTuber ve sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız, bilinen adıyla Testo Taylan, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi ise, 13 yaşındaki bir hayranına saldırdığı iddiası oldu.

Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, uzun süredir sosyal medya üzerinden kendisiyle tanışmak istediğini belirten 13 yaşındaki hayranıyla karşılaşan Testo Taylan, çocukla fotoğraf çektirmek istemesi üzerine sinirlendi ve fiziksel saldırıda bulundu.

ÇOCUK AİLESİNE DURUMU ANLATTI

Saldırıya uğrayan çocuk, yaşadığı durumu ailesine anlattı. Aile, çocuklarının darp edilmesine sessiz kalmayarak polis merkezine gidip şikâyetçi oldu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alınan ifadeler üzerine harekete geçti.

TESTO TAYLAN GÖZALTINA ALINDI

Şikâyet sonrası yapılan çalışma ile Testo Taylan, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ünlü fenomen İfadesinin ardından serbest bırakıldı.