Trump yüzünden ABD'yi terk etmişti: Ellen DeGeneres ilk kez konuştu

ABD'li ünlü komedyen ve sunucu Ellen DeGeneres, 2024 ABD başkanlık seçiminde Donald Trump’ın yeniden seçilmesi sonrası ülkesini terk ettiğini ve artık İngiltere’de yaşamaya karar verdiğini açıkladı.

TRUMP SEÇİLİNCE "BURADA KALIYORUZ" DEDİ

Kasım 2024'teki seçimden hemen önce ailesiyle birlikte İngiltere’nin Cotswolds bölgesindeki evine giden 67 yaşındaki DeGeneres, o günden beri orada kalıcı olarak yaşamaya başladı. Richard Bacon’ın programına katılan DeGeneres, seçim sabahı yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Seçimden bir gün önce buraya geldik. Sabah, arkadaşlarımızdan ağlama emojili mesajlar almaya başladık. ‘Seçildi’ dedim ve ardından ‘Burada kalıyoruz’ kararını verdim.”

"BURADA HER ŞEY DAHA İYİ"

İngiltere’ye olan hayranlığını dile getiren Ellen DeGeneres, “Kesinlikle çok güzel bir yer. Bu tür bir güzelliği ABD’de görmeye alışkın değiliz. Köyler, kasabalar, mimari… Gördüğünüz her şey büyüleyici. Hayat burada çok daha sade,” diyerek yeni yaşam tarzını övdü.

“Burası temiz, insanlar kibar, hayvanlara davranış şekilleri çok daha iyi. Her şey daha güzel,” ifadelerini kullandı.

SÖZÜNÜ TUTAN TEK ÜNLÜ OLDU

Donald Trump’ın kazanması halinde ülkeyi terk edeceğini söyleyen Sharon Stone, Cher ve Barbra Streisand gibi birçok ünlü isim seçim sonrası ABD’de kalmayı sürdürürken, bu sözünü hayata geçiren ilk isim Ellen DeGeneres oldu.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, Montecito’daki evini satışa çıkaran DeGeneres’in İngiltere’deki evini seçim öncesinde satın aldığı, ancak Trump’ın zaferi sonrası kalıcı olarak oraya yerleşmeye karar verdiği öğrenildi.