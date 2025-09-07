Ünlü iş insanından geçen hafta boşandı: Yasemin Ergene'nin yeni evinin kirası şoke etti!

Eski oyuncu Yasemin Ergene, iş adamı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde sona erdirdi. Ergene, basında çıkan “ihanet” ve “aldatma” iddialarını yalanlayarak, boşanmanın tamamen medeni bir zeminde gerçekleştiğini belirtti. Çocuklarının sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarını uyum içinde sürdüreceklerini ifade etti.

Boşanmanın ardından yıllardır Sarıyer’deki Boğaz manzaralı villasından taşınmaya hazırlanan Ergene, iki çocuğuyla birlikte Beykoz’daki lüks bir siteye taşınacak. Villanın aylık kirasının 20 bin dolar (yaklaşık 825 bin TL) olduğu belirtilirken, kira bedelinin boşandığı eşi tarafından ödeneceği öğrenildi.

Ergene’nin yeni komşuları arasında, Fenerbahçe’ye transfer olan futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Emre Altuğ, Mehmet Topal, popçu Demet Akalın ve Dilan Çıtak gibi ünlü isimler bulunuyor.