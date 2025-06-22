Uzak Şehir'in yıldızı Sinem Ünsal 32 yaşına girdi: Berk Cankat’tan romantik doğum günü mesajı

Uzak Şehir dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Sinem Ünsal, 32. yaşını kutladı. Güzel oyuncuya, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Berk Cankat’tan aşk dolu bir doğum günü mesajı geldi.

ROMANTİK KUTLAMA PAYLAŞIMI

41 yaşındaki Berk Cankat, bugüne dek Güzel Köylü, Aslında Özgürsün, Gülizar, Yıldızlar Şahidim ve Sıfırıncı Gün gibi yapımlarla tanınmıştı. Cankat, sevgilisi Ünsal’ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Biricik yol arkadaşım, sevdiceğim, kıymetlim, neşem, gücüm, desteğim. İyi ki doğdun. İyi ki hayatına kabul ettin beni. Nice sağlık, başarı, huzur, kahkaha dolu yaşların olsun. Yan yana olsun. Seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun canım eşim."





Sinem Ünsal da bu anlamlı mesajı kendi hesabında “Seni çok seviyorum.” notuyla paylaşarak karşılık verdi. Ünlü çiftin paylaşımları kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.