Zerrin Özer hayranlarını korkuttu... Hastaneden paylaştı!

Türk müziğinin efsane isimlerinden Zerrin Özer, bu kez sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. 2023 yılında geçirdiği omurilik ameliyatının ardından fiziksel rahatsızlıklar ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle zor bir süreç yaşayan sanatçı, sosyal medya hesabından hastaneden bir paylaşım yayımladı.

Özer, “Zaten fırıl fırıldımmm... Bir de üstüne kristallerim oynamış. Hastaneye geldim, onları hizaya sokmaya... Hayaaat, hayaat” sözleriyle hem esprili hem de samimi bir şekilde hayranlarına seslendi. Ünlü sanatçının paylaşımı kısa sürede gündem olurken, takipçileri yorum yağmuruna tutarak “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

DARÜLACEZE’DE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Omurilik ameliyatı sonrası uzun süre sağlık sorunlarıyla boğuşan Zerrin Özer, Darülaceze Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi görmüştü. Bu süreçte bir süre gözlerden uzak kalan sanatçı, zaman zaman yaptığı açıklamalarla sevenlerine moral vermiş ve endişelenmemelerini istemişti.

VASİYETİNİ AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Özer, daha önce yaptığı bir açıklamada vasiyetini paylaşarak büyük yankı uyandırmıştı. Hayatının sinemaya aktarılması durumunda senaryonun “gerçeğe sadık kalınarak” yazılmasını talep eden sanatçı, cenazesinde Janis Joplin’in “Little Girl Blue” adlı şarkısının çalınmasını istediğini belirtmişti.

“Janis Joplin, hayatımın kadını. O şarkı benim hayatımı anlatıyor. Cenazemde onun sesiyle uğurlanmak isterim” sözleri hafızalara kazınmıştı.

Zerrin Özer’in sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapması bekleniyor. Hayranları ise ünlü sanatçıya moral mesajları göndermeye devam ediyor.