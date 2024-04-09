2. el otomobil raporu açıklandı: En çok hangi modellerin fiyatları düştü?

Yayınlanma: 09.04.2024 - 11:54

Güncelleme: 09.04.2024 - 11:54

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mart ayına ait verilerin yer aldığı raporda, finansmana ulaşabilenler aracını bayram öncesi değil seçimden önce alırken satışlar yüzde 40 arttı.

Sıfır araçlarda 2024 yılındaki artış trendi mart ayında 109 bin 828 satış adet ile önceki aya göre yüzde 6 artarak rekora devam etti. Ocak-mart ayı toplamında ise bir önceki yıla göre yüzde 25,2 artış gerçekleşti.

İkinci el oto pazarı mart ayına, seçim öncesinin ve ramazan ayının durgunluk beklentileriyle başladı. Ancak, araç alıcıları, seçim sonrası fiyat artış beklentisi ve finansmana erişimin giderek güçleşeceği ön görüsüyle araç alımlarını seçim öncesine çekti.

Satıcılar da seçim sonrası benzer beklentiler ile stoklarını eritmek için müşterilerle aynı noktada buluştu. Bu durum,15 yaşına ve 350 bin kilometreye kadar olan araçlarda beklentilerin üzerinde yüzde 40 satış artışı getirdi. Bu paralelde ikinci el motorlu araç satıcılarından alınan bilgilere göre, sıfır ve ikinci el araç fiyatları arasındaki denge piyasa normallerine döndü.

Mart ayında piyasaya sürülen B, C, D ve E segmenti araç sayısında bir önceki aya göre yüzde 40'lık artış olurken, geçen sene mart ayına kıyasla dönemine göre artış oranı yüzde 23 olarak kaydedildi.

FİYATLAR GERİLEDİ

B ve E sınıfı araçlar mart ayında TL bazında fiyat istikrarını korurken, D sınıfı araçlarda yüzde 2'lik bir fiyat artışı yaşanırken, C sınıfında ise fiyatlar yüzde 2 geriledi. Geçen yılın mart ayına göre en büyük fiyat artışı B segmenti oldu.

B, C, D ve E segmenti ikinci el araçlar Euro bazında değer kaybına uğradı. B, C ve D segmentlerindeki araçlar mart ayında yüzde 3'lük bir fiyat düşüşü sergilerken, E segmenti yüzde 4'lük bir düşüş gösterdi.

Aylık ikinci el araç pazar analizleri, B ve D segmentlerindeki otomobillerin satış sürelerinin kısaldığını ortaya koyuyor. B segmenti araçlar 60 günden 58 güne, D segmenti ise 75 günden 74 güne geriledi. Buna karşın C segmentinde 1 günlük artışla 62 günlük satış süresi gözlemlenirken, E segmenti araçlar da 92 günden 95 güne çıkarak daha uzun süre satışta kalmaya başladı.