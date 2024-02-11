Alfa Romeo 33 Stradale, "Rüya Otomobil" özel ödülünü aldı

Alfa Romeo'nun 'manifestosu' niteliğinde olan süper otomobili 33 Stradale, Quattroroute dergisinin okuyucuları tarafından, yüzde 44,5 oyla 'Rüya Otomobil' özel ödülüne layık görüldü.

AA
Yayınlanma: 11.02.2024 - 11:59
Alfa Romeo 33 Stradale,
Abone Ol google-news

Tofaş açıklamasına göre, 25. yılını dolduran yarışmada, 2022’den bu yana 'Konsept', 'Rüya' ve 'Yaşam Tarzı' olmak üzere üç özel kategoride ödüller veriliyor. Konsept, Rüya ve Yaşam Tarzı kategorilerinin adayları, 'Yılın Yeni Otomobili' ödülünün adaylıklarından hariç tutulan spor otomobiller veya özel seri otomobillerden oluşuyor.

Alfa Romeo, 147 (2001), MiTo (2009), Giulietta (2011), Giulia (2017), Stelvio (2018) ve Tonale (2023) modelleri ile olmak üzere birçok kez bu ödülün sahibi oldu.

Quattroroute editörleri, yarışmada Konsept, Rüya ve Yaşam Tarzı’ndan oluşan üç özel kategorinin her birinde dört otomobil seçerek, okuyucularından derginin web sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden oy kullanmalarını istedi.

SANAT ESERİ

Yeni Alfa Romeo 33 Stradale, yarışmanın sonucunda ünlü global markaların üç süper otomobilinin önünde yer aldı.

İlk tanıtıldığı günden bu yana büyük ilgi gören yeni 33 Stradale’den sadece 33 adet üretilecek. 33 Stradale aynı zamanda, kişiselleştirme seviyesi sayesinde, her biri birbirinden farklı 'bir sanat eseri' olarak tasarlanıyor. Otomobilin üretiminde Touring Superleggera’nın işçiliğini kullanıyor. Bu iş birliği sayesinde 33 Stradale modellerinin tamamı, el işçiliği, yüksek kalite standartları ve detaylara gösterilen özenle üretiliyor.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray açıklaması

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray açıklaması
Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege’nin hayali gerçek oldu! Mauro Icardi ile tanıştı

Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege’nin hayali gerçek oldu! Mauro Icardi ile tanıştı
Galatasaray'dan tepki: 'Kör bir hakem, komik bir penaltı...'

Galatasaray'dan tepki: 'Kör bir hakem, komik bir penaltı...'
İsmail Kartal’dan tepki: ‘Oyuncular yerden kalkmıyor’

İsmail Kartal’dan tepki: ‘Oyuncular yerden kalkmıyor’
Alanyaspor maçı öncesi Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddiası!

Alanyaspor maçı öncesi Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddiası!
Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’

Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’
'Sihirli Annem'in Toprak ve Yavuz'u yeniden bir arada: 'Baba kız buluştuk'

'Sihirli Annem'in Toprak ve Yavuz'u yeniden bir arada: 'Baba kız buluştuk'
Yasemin Sakallıoğlu Cem Yılmaz’ın bilet fiyatlarına gönderme yaptı: ‘Ekstradan temizliğe giderim’

Yasemin Sakallıoğlu Cem Yılmaz’ın bilet fiyatlarına gönderme yaptı: ‘Ekstradan temizliğe giderim’
Sparta Prag maçına yetişecek mi? Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı yanıtı!

Sparta Prag maçına yetişecek mi? Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı yanıtı!
‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!

‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!
Fotoğraftaki kaleciyi tanıdınız mı? Ekrem İmamoğlu’nun futbolcu olduğu dönemden bir fotoğraf ortaya çıktı

Fotoğraftaki kaleciyi tanıdınız mı? Ekrem İmamoğlu’nun futbolcu olduğu dönemden bir fotoğraf ortaya çıktı
Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte

Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte