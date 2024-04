Avrupa’da emisyon cezası rüzgârı esiyor

Yayınlanma: 15.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.04.2024 - 04:00

Halen geçerli regülasyona göre her markanın Avrupa Birliği ülkelerinde sattığı araçların ortalama karbondioksit emisyonu 95 g/km olması gerekiyor. Bu ortalamayı geçen her 1 gram için markanın sattığı araç sayısıyla hesaplanan bir ceza ödeniyor. Automotive News’un haberine göre her ne kadar tam rakamlar açıklanmasa da VW Grubu, 2020 karbondioksit emisyonu hedefini 0.75 gram/km aştığı için 100 milyon Avro, Jaguar Land Rover ise 3 gram/km aştığı için 40 milyon Avro ceza ödediğini açıkladı. Emisyon sınırından ne kadar uzaklaşılırsa ceza da o kadar yüksek oluyor. Örneğin Suzuki, emisyon hedefini 10.4 gram/km aştığı için araç başına yaklaşık 1000 Avro ceza ödedi. Toplam 160 bin 570 adet araç satan Suzuki’nin ödediği toplam ceza 160 milyon Avro civarında oldu. Subaru ise sınırı 34 gram/ km aştığı için araç başına 3 bin 230 Avro ceza ödemek zorunda kaldı. Avrupalı üreticilerin ödediği emisyon cezasının 510 milyon Avro civarında olduğu belirtiliyor.

Cezadan kurtulmak isteyen üreticiler, çözümü emisyon havuzları kurmakta buldu. Elektrikli otomobil üreticileriyle emisyon ticareti yapmak şeklinde yorumlanabilecek bu anlaşmalar sayesinde Jaguar Land Rover ve Honda, Tesla ile, VW Grubu MG ile anlaşırken Toyota, Subaru, Suzuki ve Mazda bir araya geldi. Bu anlaşmalar sayesinde 2021 yılında sadece Ferrari ve Bugatti, yaklaşık 10 milyon Avroluk cezayı paylaştı. 2022’de hedefi tutturamayan tek marka Bugatti oldu ama 30 adetlik satış nedeniyle ceza almadı.

‘ACELE EDİLMEMELİ’

Elektrikli otomobil satışlarının hızlı artışı ve emisyon havuzları sayesinde son üç yılı rahat geçiren markalar, Avrupa Birliği ülkelerinin elektrikli ve şarj edilebilir hibritlere uyguladığı teşvikleri kaldırmaya başlayınca 2025’te devreye girecek emisyon sınırlamaları için endişe duymaya başladı. VW Grubu CEO’su Oliver Blume yaptığı açıklamada farklı pazarlardaki durumlar göz önüne alınarak karbondioksit emisyonu hedeflerinin daha gerçekçi seviyeye getirilmesi gerektiğini söyledi. Stellantis CEO’su Carlos Tavares de ulaşılabilir elektrikli otomobil sunmak için acele edilmesinin sonucunun çok tehlikeli olduğunu, elektrikli otomobil üretim maliyetlerinin yüksek olduğunu söylemişti.