BMW ve Qualcomm otomatik sürüş sistemini piyasaya sürdü: İlk kez o modelde kullanılacak...
5.09.2025 18:03:00
Güncellenme:
Reuters
Qualcomm ve BMW, büyüyen pazarda daha iyi rekabet edebilmek için otomatik sürüş sistemini piyasaya sürdü. Sistemin ilk olarak BMW iX3'te kullanılacağı açıklandı. İşte yeni sisteme dair tüm ayrıntılar...

ABD'li çip şirketi Qualcomm ve Alman lüks otomobil üreticisi BMW, eller serbest sürüş yardımı gibi yeni özelliklerle müşterileri çekmeye yardımcı olabilecek yeni bir otomatik sürüş sistemini duyurdu.

 

SNAPDRAGON RIDE PILOT

Şirketler, Snapdragon Ride Pilot sürücü destek sisteminin BMW'nin elektrikli iX3 modelinde ilk kez kullanıma sunulacağını ve eller serbest otoyol sürüşü, otomatik şerit değiştirme ve park yardımı özellikleri sunacağını belirtti.

 

100'DEN FAZLA ÜLKEYE YAYILACAK

Qualcomm, bu teknolojinin 60'tan fazla ülkede kullanımının onaylandığını ve 2026 yılında 100'den fazla ülkeye yayılmasının planlandığını söyledi.

 

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Sürücü, aracı denetleme sorumluluğunu üstlenmeye devam edecek ve sistem, tamamen otonom “Seviye 5” sürüş özelliği sunmayacak.

 

Qualcomm'un otomotiv gelirleri üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 21 artarak 984 milyon dolara ulaştı ve şirket 2029 mali yılına kadar yıllık otomotiv çip gelirinin 8 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

 

Otomatik sürüş pazarında rekabet kızışıyor ve Nvidia ile Mobileye Global, çipleri ve platformlarıyla yeni müşteriler kazanmak için yarışıyor.

 

İlgili Konular: #otomobil #elektrikli araç #BMW #sıfır araç #otonom sürüş