BYD Yangwang U8 ve U9'u bayilere taşıyor!

Dünyanın bir numaralı yeni enerji araç üreticisi BYD, geleceğin mobilite vizyonunu Türkiye’de sergilemeye devam ediyor. Avrupa’da ilk kez Türkiye’de gerçekleştirilen “Havada, Karada, Suda” temalı Teknoloji Şovu’nda ve sonrasında Teknofest İstanbul’da sahneye çıkan Yangwang U8 ve Yangwang U9 modelleri, şimdi de özel bir Türkiye bayi turu ile müşterilerle buluşuyor.

BYD Türkiye tarafından düzenlenen bayi turunun ilk durağı 9 Ekim’de İstanbul BYD Mepa olacak. Ardından sırasıyla İstanbul’da 11 Ekim’de BYD Kar, 13 Ekim’de BYD ALJ, 15 Ekim’de BYD Gülan, 17 Ekim’de BYD Mengerler ve 19-20 Ekim tarihlerinde de BYD Derya DRC’de Yangwang U8 ve U9 modelleri sergilenecek. İstanbul’un ardından bayi turu, 23-24 Ekim tarihlerinde BYD Mengerler İzmir ve 25-26 Ekim tarihlerinde BYD Volt ile devam edecek. Roadshow’un son durağı ise 28-29 Ekim’de Ankara’da BYD Efe olacak. Etkinlik kapsamında, amfibi özelliği sayesinde hem karada hem de suda hareket edebilen Yangwang U8, 360 derece Tank Dönüşü performansını sergileyecek; dünyanın en hızlı otomobili unvanına sahip Yangwang U9 ise dans ederek, zıplama şovu gerçekleştirecek.

Yangwang’ın modelleri ekim ayı boyunca İstanbul, Ankara ve İzmir’de otomobil meraklılarıyla buluşacak.

BYD MODELLERİ TEST EDİLECEK

BYD bayilerini ziyaret eden müşteriler, BYD’nin Türkiye’de satışta olan her biri “akıllı seçim” niteliğindeki 7 farklı modeli hakkında detaylı bilgi edinerek, test sürüşü yapabilecek. Türkiye’de Yılın Otomobili seçilen ve hem elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit versiyonlarıyla büyük ilgi gören BYD Seal U, elektrikli C-hatchback segmentinde en çok tercih edilen model olan BYD Dolphin, BYD'nin Türkiye’de satışa sunduğu ilk model olan tamamen elektrikli kompakt SUV'u Atto 3, 7 koltuklu dört tekerlekten çekişli teknoloji devi BYD Tang, lüks ve performansı makam aracı konforuyla buluşturan BYD Han ve sportif sedan BYD Seal farklı müşteri beklentilerine yanıt veriyor. Ayrıca tüm bu modeller BYD’nin Yangwang markasında olduğu gibi teknoloji ve inovasyon gücünü güçlü şekilde ortaya koyuyor.

YANGWANG U8

Performans, güvenlik ve ileri teknolojiyi bir arada sunan U8, lüks SUV segmentinde “fütüristik teknoloji, olağanüstü off-road kabiliyeti ve premium yaşam alanı” kombinasyonu ile öne çıkıyor. Yangwang’ın temeli, 2004’te tanıtılan BYD ET konseptine dayanıyor. ET, dört motorlu bağımsız aktarma sistemini dünyaya ilk kez tanıtmıştı. 20 yıl sonra bu vizyon, e4 platformu ile seri üretime taşındı.

Dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden olan IF Tasarım Ödüllü U8’in öne çıkan teknolojileri arasında yüzme kabiliyeti dikkat çekiyor. Araç, bu özelliği sayesinde karada ilerledikten sonra su üzerinde de yol alabiliyor. Bir diğer yenilikçi özellik olan Tank Dönüşü ise dört tekerin ters yönlerde dönmesiyle aracın kendi etrafında 360 derece dönmesine imkân tanıyor.

49,05 kWh Blade Batarya ve CTC (Cell-to-Chassis) entegrasyonu ile 880 kW (1.196 PS) güç ve 1.280 Nm tork sunan araç, 0’dan 100 km/s hıza 3,6 saniyede ulaşıyor ve azami 200 km/s hız yapabiliyor. CLTC protokolünde, aracın karma sürüş menzili 1.000 km, elektrikli sürüş menzili ise 180 km olarak açıklanıyor.

Araç içi uydu iletişimi, gece görüş sistemi ve opsiyonel drone kitiyle donatılmış olan U8, aynı zamanda VtoL enerji paylaşımı ve 15+1 kişiselleştirilebilir off-road modu gibi özelliklerle de dikkat çekiyor. DiSus-P hidrolik gövde kontrol sistemi, 20 inç dövme alaşım jantlar, su geçirmez hava girişi ve sabit yan basamak gibi donanımlar da araca üstün bir kullanım deneyimi sağlıyor.

YANGWANG U9

BYD Yangwang U9, inovasyon, mühendislik, güvenlik ve estetiği bir araya getiren elektrikli süper spor otomobil vizyonunu temsil ediyor. 360 derece dönüş, zıplama ve dans etme kabiliyetleriyle otomotiv dünyasında yenilikçi bir performans deneyimi sunan bu model, ileri teknoloji ile estetiği bir araya getiriyor. Keskin hatlara sahip Time Gate tasarım dili, Interstellar far tasarımı ve dinamik ışık imzaları ile U9, aerodinamik ve sportif bir duruş sergiliyor. Çift kokpit iç düzen ve 127 renkli ambiyans aydınlatması, sürüş moduna göre değişerek yüksek teknoloji deneyimini pekiştiriyor.

Dört bağımsız motoruyla 1.305 PS güç ve 1.680 Nm tork üreten BYD Yangwang U9, 0’dan 100 km/s hıza 2,36 saniyede ulaşabiliyor. 80 kWh yeni nesil Blade Batarya ile CLTC protokolünde 450 km menzil sağlayan araç, 500 kW çift girişli ultra hızlı şarj sistemi sayesinde yüzde 30’dan yüzde 80’e yalnızca 10 dakikada ulaşabiliyor.

BYD’nin e4 platformu üzerine inşa edilen U9, bağımsız tork kontrolü, DiSus-X akıllı gövde kontrol sistemi, karbon-seramik diskler ve gelişmiş süspansiyon yapısı ile hem pist performansı hem de günlük sürüş konforu sunuyor. Aerodinamik olarak ayarlanabilir ve opsiyonel karbon fiber “swan neck” spoiler yüksek yere basma kuvveti sağlayarak üstün yol tutuşu sağlarken, araçta ısı pompası ve Cell-to-Body entegrasyonu gibi ileri teknolojiler de yer alıyor.

YANGWANG TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULACAK MI?

Yangwang U8 ve U9 modellerinin, şu an için Avrupa homologasyonu bulunmadığı için Türkiye pazarında kısa vadede satışa sunulmaları planlanmıyor.