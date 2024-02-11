İki yeni hibrit model geliyor: Skywell HT-i ve Leapmotor C10 için tarih verildi...
Skywell HT-i ve Leapmotor C10'un Türkiye'de satışa sunulacağı açıklandı. Markaların Türkiye temsilcisi Ulumotor tarihi paylaştı.
Ulu Motor, Türkiye'de yeni yürürlüğe giren ve elektrikli araçları kapsayan yeni tebliğe yönelik çalışmalarını sürdürürken, hibrit motorlu yeni modellerle de kullanıcılarını buluşturacak.
Ulubaşlar Grubu bünyesinde 2004 yılında kurulan ve otomotiv sektöründe 21 ülkede marka temsiliyet faaliyetlerini yürüten Ulu Motor, Skywell markasında HT-i modelinin, Leapmotor markasında ise C10 modelinin hibrit versiyonlarını 2024'ün ikinci yarısında Türkiye'de satışa sunmayı planlıyor.
YENİLİKÇİ HİBRİT TEKNOLOJİSİ
Açıklamaya göre, Skywell, tamamen elektrikli ET5 LR modelinin başarısının ardından hibrit teknolojisine yeni bir adım atıyor. SUV gövde tipiyle sunulan HT-i modelinde benzinli ve elektrikli motorun kombinasyonunu sunarken, elektrikli motoruyla günlük kullanımlarda 200 kilometreye (km) kadar elektrikli kullanım menzili sağlıyor. Sürdürülebilirlik ve performansın bir dengede buluştuğu HT-i modeliyle elektrikli araç sahipliğinde kararsız kalanlara yönelik ara bir çözüm sunuluyor.
YENİ NESİL AKILLI HİBRİT
'3.0' tasarımıyla yeni nesil akıllı teknolojiler sunan Leapmotor’un hibrit C10 modeli, güvenlik ve performansıyla da öne çıkıyor. Avrupa için özel olarak tasarlanmış bir SUV olan bu model, EREV (Extended Range Electric Vehicle) olarak adlandırılan teknoloji ile kullanıcılarına çevre dostu bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.
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