Lamborghini'den elektrikli otomobil açıklaması: Fişli hibrit talebi ve Urus ayrıntısı...

Lamborghini CEO'su Stephan Winkelmann şirketin ileriye dönük planlamaları ile ilgili olarak Auto Express'e konuştu.

Lamborghini, on yılın sonundan önce ilk elektrikli otomobilini piyasaya sürme planlarını resmen rafa kaldıracak ve, Lanzador konseptinin tam bir elektrikli araç (EV) yerine bir fişli hibrit (PHEV) olarak üretime geçeceği söylentilerini neredeyse doğruladı.

'ELEKTRİKLİ ARAÇ YAPABİLİRİZ AMA...'

Lamborghini CEO'su Stephan Winkelmann, verdiği demeçte şöyle konuştu:

"Bizim araç türümüz söz konusu olduğunda, müşterilerimiz bugün elektrikli araçları bir alternatif olarak görmüyor. Bir elektrikli araç yapabiliriz ama bunun Lamborghini için önümüzdeki yıllar için yanlış bir teklif olduğunu düşünüyorum."

Ekibinin "önümüzdeki birkaç gün veya hafta içinde ne yapacağına" karar vermesi gerektiğini söyleyen Winkelmann, Lamborghini'nin gelecekteki güç aktarma organları stratejisi hakkında kamuoyuna bir duyurunun yakın olduğunu ima ederek "Lanzador için bu, bu yıl karar vermemiz gereken bir şey" dedi.

'ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN BENİMSENME ORANI'

Winkelmann, elektrikli araçlara yönelik durgun pazar talebini ve markanın kamuoyundaki algısını gerekçe göstererek duruşunu ise şöyle savundu:

"Sadece üç, dört yıl öncesine bakarsanız, elektrikli otomobillerin benimsenme oranı bugünden çok daha yüksekti. Ayrıca genel pazar için bu eğrinin düzleşeceği öngörülüyordu. Bizim için ise daha da fazla."

Lamborghini, Lanzador elektrikli 2+2'yi 2023 yazında ilk duyurduğunda, bu modelin şirketin sıfır emisyonlu geleceğine bir bakış olduğu iddia edilmişti. Winkelmann o dönemde şöyle demişti: "Yeni bir otomobil segmenti açıyoruz: Ultra GT. Bu segment, öncü teknolojiler sayesinde müşterilere yeni ve benzersiz bir Lamborghini sürüş deneyimi sunacak."

HİBRİTLER LANZADOR'U ETKİLEDİ

Ancak hibrit Revuelto ve Urus SE ile elde edilen başarı ve yeni Temerario'ya olan güçlü talep, Lamborghini'yi üretime hazır Lanzador da dahil olmak üzere PHEV geliştirme çalışmalarına hız vermeye yöneltti.

"Attığımız en büyük adım, tüm markayı ICE'den PHEV'e taşımaktı ve bu işe yaradı" ifadeleri ile hibrit modellere dikkat çeken Lamborghini CEO'su Winkelmann'ın açıklamalarından öne çıknlar şöyle oldu:

"Tek bir söz vermiştik: Yeni otomobiller yeni bir tasarıma sahip olacak, daha hızlı olacak ve Lamborghini, dünya ve sizin için faydası, daha düşük CO2 emisyonlarına sahip olmaları olacak. Bu, baştan ve çok basit bir şekilde verdiğimiz bir taahhüt.''

"Bu yüzden her şeyin yolunda gitmesinden mutlu ve memnunuz. Neyse ki, her zaman söylediğimiz gibi, tamamen elektrikli otomobillerle karar vermek ve bir şey değişirse kararımızı vermek için yeterli zamanımız olacak."

LAMBORGHINI URUS AÇIKLAMASI

Lambo CEO'su ayrıca şirketin övgüyle karşılanan V12 motorunu 2030'dan sonra da üretmeye devam edeceğini ve yeni nesil Urus SUV'nin plug-in güç aktarma organıyla sunulacağını doğruladı.

Winkelmann son olarak "Urus'u bir BEV olarak üretmemizin mümkün olmadığını anladık. Bu yüzden bir PHEV ürettik. Bir sonraki nesil de bir PHEV ve 2029 yılında piyasaya sürülecek" dedi.