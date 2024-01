Makyajlı Porsche Cayenne'e özel lastikler üretildi! 3 çeşit olacak...

Yayınlanma: 11.01.2024 - 16:33

Pirelli’nin, yeni Porsche Cayenne’in orijinal ekipmanı olacağı teyit edildi. Pirelli ve Porsche arasındaki işbirliği, ikonik spor SUV’un en yeni makyajlı versiyonu için geliştirilen lastiklerle genişliyor. Bu kapsamda, Cayenne’de kullanılan her ebatta lastik için P Zero ailesinden ürünler sunuluyor. Bu, Pirelli’nin 2002’de lanse edilen orijinal modelden günümüze her neslin ekipmanını sağladığı bir model olan Porsche Cayenne üzerindeki ortak geliştirme çalışmalarında en son adımı oluşturuyor. Bu çalışma ile makyajı yenilenen Cayenne’e özel olarak Porsche tarafından her türlü hava koşulları için onaylanan farklı desen çözümleri sunan P Zero, P Zero Corsa ve Scorpion Winter 2 lastikleri geliştirildi. Bu seçenekler 20 ila 22 inç arasındaki her ebatta lastiği kapsıyor. Scorpion Zero All Season lastikler ayrıca bazı pazarlarda her ebatta sunuluyor.

Yeni makyajlı model için geliştirilen Pirelli P Zero sürüş keyfi, direksiyon hassasiyeti, denge ve ani manevralarda bile güvenlik beklentilerini karşılıyor. Her ebattaki lastikler ıslak zeminde frenleme kriteri dahil olmak üzere Avrupa etiketinde en yüksek derecelendirmeye sahip bulunuyor. Lastik özellikle yüksek hızlarda aracın ürettiği yüksek torku ve yükleri destekleyecek şekilde tasarlandı.

Pirelli P Zero Corsa sportif ve pist sürüşleri için seçildi. Bu ürün, Porsche Cayenne GT’nin 2021’de Nürburgring Nordschleife pistinde rekor kırmasına yardımcı olan P Zero Corsa esas alınarak geliştirildi. Yeni Cayenne ve rekora katkıda bulunan önceki versiyonun ekipmanı olan P Zero Corsa lastik, Pirelli’nin dünyanın en hızlı otomobilleri için geliştirdiği ve motorsporlarında kullandığı sırt karışımından üretildi.

Porsche Cayenne’in en son versiyonu, her ebadı kapsayan ve kış mevsimi için onaylanan özel Pirelli Scorpion Winter 2 lastiğine sahip ilk araçlar arasında yer alıyor. Pirelli mühendisleri kış lastiklerinin geliştirilmesi sırasında, kuru ve ıslak zeminlerde çok yüksek performansı korurken, düşük sıcaklıklarda ve karda güvenliği sağlamak üzerine yoğunlaştı. Pirelli bunu sağlarken, Porsche’nin bir yaz lastiğinden beklediği aynı sportif DNA’yı da korudu. Pirelli Ar-Ge departmanı bu sonuçları elde etmek için sürüş konforuyla birlikte zorlu koşullarda sağlam kavrama da sunabilecek özel bir kış hamuru yarattı.

PIRELLI, İLK NESLİNDEN BERİ CAYENNE’İN ORİJİNAL EKİPMANI

Pirelli, spor SUV segmentine öncülük eden ilk neslin 2002 yılında lanse edilmesinden bu yana Cayenne’in donanımı olmaya devam ediyor. Pirelli, ilk modelden günümüze Stuttgart merkezli üreticiyle birlikte çalışarak çeşitli lastikler geliştirdi. Porsche serisinin ilk hibrit versiyonu olan Cayenne S Hybrid, daha sonra Porsche Cayenne S E-Hybrid (bir şarj edilebilir hibrit versiyon) ve geleneksel motorlu yenilenen modelle birlikte şimdiye dek sunulan en güçlü Cayenne konumundaki mevcut Cayenne Turbo E-Hybrid bu modeller arasında sayılabiliyor.