Motosiklette milyarlık usulsüzlük iddiası

Volta Motor Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa İnci, son aylarda piyasada yoğun bir şekilde 125 cc’lik motosikletlerin 50 cc ruhsatı ile satılarak ciddi bir usulsüzlük yapıldığını, bunun hem sektörde haksız rekabete yol açtığını hem de kamuya milyarlarca liralık zarar verdiğini iddia etti.

Periyodik olarak yaptıkları pazar araştırmasında sorunu tespit ettiklerini anlatan İnci, “Bunu son birkaç aydaki satış raporlarından fark ettik. Mesela biz bir modeli 40 bin liraya satmakta zorlanırken farklı firmaların bu ürünün benzerlerini 70-80 bin liradan yüklü adetlerde satabildiğini gördük. Şirket olarak diğer ürünlerimizi satarken bu üründe neden sıkıntı yaşıyoruz diye pazarı biraz araştırınca konu ortaya çıktı” dedi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi(MTV) muafiyeti, muayene, trafik sigortası ve sürücü belgesi işlemlerinde sağlanan kolaylıklardan faydalanmak amacıyla, silindir hacmi 125 olarak üretilen motosikletlerin 50 cc ruhsatı ile satıldığını öne süren İnci, yapılan işlemin mali yönden kaybı yanında trafikte de büyük risk oluşturduğunu belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa İnci, “Çünkü burada gerekli eğitimi, ehliyeti almadan güçlü araç kullanımına neden olunduğu için trafikte bir güvenlik sorununa da sebep oluyor. Ayrıca yaptığımız hesaplamaya göre 5 yıllık kamu zararı 40 milyar liraya ulaşıyor. Daha da önemlisi bu usulsüzlük nedeniyle trafikte insan hayatı ile oynanıyor” diye konuştu.

BAKANLIKLAR DENETİMLERİ ARTIRDI

Tespit ettikleri usulsüzlüğü Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarına bildirdiklerini söyleyen İnci, “Denetimler bakanlıklarımız tarafından yoğun şekilde yürütülüyor. Ama bu denetimlerin satın alma ile birlikte gerçekleştirilmesi gerek. Bu konuda ilgili bakanlıklarla görüştük. Çünkü denetimler genellikle numune araçlara bakarak yapılıyor. Yani vitrindeki teşhir araçlar normal 50 cc’lik olduğu için denetim olumlu sonuçlanıyor. Ama sorun vitrindeki üründe değil sonrasındaki aşamada oluyor” dedi.

Güçlü motor hacmine sahip araçların düşük kapasitede gösterilerek devletin büyük oranda vergi kaybına uğratıldığını öne süren Mustafa İnci, “Bu genel olarak en başta sektörde haksız rekabete yol açıyor öte yandan tüketici MTV ödemiyor. Bir aracın kullanım süresi beş yıl olduğunu varsayarsak en az 5-6 bin TL vergi ödenmiyor. Trafik sigortasından muaf oluyorlar. Her ne kadar motosiklet olsa da Trafik sigortasının yıllık maliyeti otomobillerden çok farklı değil. 10-12 bin lira arasında değişen yıllık bir maliyet var. Bu rakamı da 5 yıla yaydığınız zaman araç başına 60-65 bin liralık gibi bir rakam çıkıyor. İnsanlar şimdi daha güçlü, daha hızlı bir araca sigortasız, risk yaratır bir şekilde ehliyetsiz biniyor" dedi.

TRAFİKTE 400 BİN MOTOR KAYIT DIŞI

Geçtiğimiz yıl 1,2 milyon motosikletin tescilinin yapıldığını belirten İnci, “Geçen yıl bir milyon 260 bin araç tescil edildi. 2025’te bir miktar düşüş bekliyoruz ama yılsonunda 1 milyonla kapatmayı hedefliyoruz. Bu bir milyon tescili aracın yaklaşık yüzde 40’ı, 50 cc kategori de. Bu 50 cc de tescil edilen araçların bizim tahminlerimiz yüzde 80’inin illegal araç olduğu yönünde. Bu da yılda yaklaşık 300-350 bin aracın kayıt dışı trafiğe çıktığı anlamına geliyor” diye konuştu.

DÜRÜST ŞİRKETLER ZARAR GÖRÜYOR

Volta Motor’un 15 yıl önce kurulmuş şu anda 900 üzerinde kişiye istihdam sağlayan bir firma olduğunu ve ağırlıklı olarak elektrikli araç üretimi yaptığını anlatan İnci, yaşanan olumsuzlukların kendileri gibi firmalara büyük zarar verdiğini söyleyerek şöyle devam etti:

“Ne yazık ki her yıl usulsüzlüğün adı ve şekli değişiyor ama devam ediyor. Bu da sektörün gelişmemesine sebep oluyor. Sektör olarak dünyada en büyük ilk 10 pazarın içindeyiz. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde yıllık ortalama %50 üzerinde büyüme gerçekleştirerek tüm Dünya’da açık ara en hızlı büyüyen pazar biz olduk. Tüm Avrupa da yılda 1,7 milyon iki tekerlekli araç tescil edilirken Türkiye’de geçen yıl 1,3 milyona ulaştı. Yani Türkiye neredeyse tüm Avrupa kadar motosiklet sınıfı araç tescil eden satın alır kullanır hale geldi. Dünyada ülkemiz açısından güzel ve değerli bir pazarımız var. Şimdi biz bu pazarda biz ve bizim gibi üreticilere düşen bu ürünlerin AR Ge çalışmalarına ağırlık vererek tüketicilerimizin daha iyi araçlara ulaşmasını sağlamak. Tüm rakiplerimizle beraber daha iyi ürüne daha iyi kalitede daha iyi hizmetle tüketicimizin ulaşması hedefimizdir. Fakat yaşanan usulsüzlükler biz ve bizim gibi düzgün çalışan firmaları zor durumda bırakıyor."