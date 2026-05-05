Otomobilin nisan karnesi belli oldu: İşte en çok tercih edilen modeller
5.05.2026 13:33:00
Otomotiv pazarında nisan ayının en çok tercih edilen modelleri belli oldu. Tüketicilerin vergi avantajlı A, B ve C segmentlerine yoğunlaştığı ayda, ilk 10'daki araçların 8'i yurtiçinde üretilen modellerden oluştu. İşte Renault Clio'nun zirveyi çektiği nisan ayının en çok satanları...

Türkiye otomotiv pazarı, 2026 yılının ilk dört ayında dalgalı bir seyir izlerken, mart ayında gözlemlenen sert satış düşüşü, nisan ayında hafif ticari araç segmentinin sağladığı katkıyla bir miktar frenlendi. Pazardaki genel daralmaya rağmen tüketicilerin vergi avantajı sağlayan A, B ve C segmentlerine olan yoğun ilgisi nisan ayında da hız kesmeden devam etti.

Tüketici eğilimlerinde, gösterişli modellerden ziyade fiyatı erişilebilir, yedek parçası yaygın ve ikinci el piyasası güçlü olan araçların öne çıktığı görüldü. Kasa tiplerine bakıldığında ise yurttaşın öncelikli tercihinin yine SUV modellerden yana olduğu görüldü.

İLK 10'DA 8 YERLİ MODEL

Nisan ayında ilk 10'da yer alan modellerin 8'inin yurtiçinde üretildiği bunların dışında Volkswagen'e ait iki aracın ilk 10'da yer alması dikkat çekti.

Açıklanan verilere göre nisan ayında en çok satılan modeller şu şekilde sıralandı:

Renault Clio – 5 bin 174 adet

Renault Megane Sedan - 3 bin 319 adet

Volkswagen Taigo – 3 bin 47 adet

Toyota Corolla - 2 bin 689 adet

Togg T10X – 2 bin 278 adet

Renault Duster - 2 bin 262 adet

Fiat Egea Sedan - 2 bin 242 adet

Hyundai i20 - 2 bin 118 adet

Toyota C-HR - 2 bin 94 adet

Volkswagen T-Cross - 1879 adet

