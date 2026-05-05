Otomobilin nisan karnesi belli oldu: İşte en çok tercih edilen modeller

Türkiye otomotiv pazarı, 2026 yılının ilk dört ayında dalgalı bir seyir izlerken, mart ayında gözlemlenen sert satış düşüşü, nisan ayında hafif ticari araç segmentinin sağladığı katkıyla bir miktar frenlendi. Pazardaki genel daralmaya rağmen tüketicilerin vergi avantajı sağlayan A, B ve C segmentlerine olan yoğun ilgisi nisan ayında da hız kesmeden devam etti.

Tüketici eğilimlerinde, gösterişli modellerden ziyade fiyatı erişilebilir, yedek parçası yaygın ve ikinci el piyasası güçlü olan araçların öne çıktığı görüldü. Kasa tiplerine bakıldığında ise yurttaşın öncelikli tercihinin yine SUV modellerden yana olduğu görüldü.

İLK 10'DA 8 YERLİ MODEL

Nisan ayında ilk 10'da yer alan modellerin 8'inin yurtiçinde üretildiği bunların dışında Volkswagen'e ait iki aracın ilk 10'da yer alması dikkat çekti.

Açıklanan verilere göre nisan ayında en çok satılan modeller şu şekilde sıralandı: