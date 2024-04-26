Stellantis Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporunu yayımladı

Yayınlanma: 26.04.2024 - 15:49

Güncelleme: 26.04.2024 - 15:49

Stellantis, üçüncü Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Raporunu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis, herkes için daha iyi bir toplum yaratmaya yönelik sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydettiği ilerlemeyi özetleyen üçüncü KSS Raporunu yayımladı.

Stellantis’in KSS faaliyetleri, şirketin uzun vadeli stratejik planı Dare Forward 2030’a entegre edilmiş durumda.

Raporda 2023 için şu bilgilere yer verildi:

''Şirketin 2038 yılına kadar net sıfır karbon taahhüdü doğrultusunda tüm kapsamlar dahil küresel karbon ayak izinin azaltılması: Küresel karbon ayak izi (CO2 eşdeğeri olarak) 2021 yılına kıyasla 2023 yılında yüzde 12,6 azaldı.

2030 yılına kadar yüzde 100 hedefiyle şirket süreçlerinde karbondan arındırılmış elektriğin kullanımı, 2023 yılında yüzde 58’e ulaşarak endüstriyel karbon ayak izinin (kapsam 1 ve 2) tCO2’sinde 2021 yılına kıyasla yüzde 20 oranında azalmasına katkıda bulundu.''

Döngüsel Ekonomi faaliyetlerinin gelişimi, 2023 yılında dört bölgede (Genişletilmiş Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Orta Doğu ve Afrika) iki milyondan fazla parça (katalitik konvertörler, kaplamalar/plastik tamponlar, alaşım jantlar ve yüksek voltajlı bataryalar dahil) geri dönüştürüldü. Stellantis, motor, şanzıman ve elektrikli araç bataryasının yeniden üretimi, araç yenilemesi ve sökülmesiyle başlayan ilk SUSTAIN era Döngüsel Ekonomi Merkezi’ni İtalya'nın Mirafiori kentinde açtı.

2024 YILINDA 18 ELEKTRİKLİ DAHA ÇIKACAK

2023 yılı sonunda tüm markaları kapsayan mevcut 30 batarya elektrikli araç (BEV) modeliyle elektrikliye geçiş yol haritası kapsamında 2024 yılında 18 model eklenecek ve 48 modele ulaşacak.

Geçen yıl batarya elektrikli araç satışları dünya genelinde yüzde 21 arttı. Büyüyen portföy sayesinde Avrupa'da satılan binek otomobillerin yüzde 18,5'i (Malta ve Norveç hariç AB27, İzlanda, İngiltere ve İsviçre dahil) ve ABD’de satılan binek otomobillerin ve hafif ticari araçların yüzde 11,2’si elektrikli veya şarj edilebilir hibrit araçlardan oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, ulaşımın, Stellantis’in sürdürülebilir ilerleme yaklaşımının temel unsuru olduğunu söyleyerek, 'Çevre üzerindeki etkimizi azaltmak için daha kapsayıcı işyerleri oluşturmak yoluyla kendi operasyonlarımızda ve topluluklarımızda değişimi hedefliyoruz. Müşterilerimize, uygun maliyetli ulaşımı başarıyla sunmak ve paydaşlarımızın bize faaliyet lisansı vermeye devam etmesini sağlamak açısından bu alanlardaki ilerleme çok önemli.' ifadelerini kullandı.