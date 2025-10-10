Tesla soruşturma altında: Sürücüsüz otomobiller kırmızıda durmuyor, ters yöne giriyor!

ABD Ulusal Karayolu Güvenliği İdaresi tarafından Tesla FSD otonom sürüş teknolojisi hakkında bir soruşturma başlatıldı.

Tesla, sürücüsüz otomobillerinin trafik kurallarını ihlal ettiği 58 vaka kaydedildikten sonra ABD'de soruşturma altına alındı. Ulusal Karayolu Güvenliği İdaresi (NHTSA), markanın Tam Otonom Sürüş (FSD) sistemleriyle donatılmış otomobillerin karıştığı ve toplam beş kişinin yaralandığı çeşitli vakaları içeren bir rapor hazırladı.

NHTSA'nın başlattığı ön soruşturma, olayların sıklığını ve kapsamını inceleyecek ve FSD'nin kamuya açık yollarda kullanılmasının potansiyel güvenlik sonuçlarını değerlendirecek.

TESLA OTONOM SÜRÜŞ

ABD'de 2,9 milyon Tesla otomobilin “FSD (Supervised)” teknolojisi ile donatıldığı tahmin ediliyor. Söz konusu teknoloji, markanın tüm model yelpazesinde sunulan isteğe bağlı bir ekstra özellik olup, otomobilin virajları dönmesini ve şerit değiştirmesini sağlıyor. Ancak, sürücünün her zaman uyanık ve kontrolü geri almaya hazır olmasının çok önemli olduğu belirtiliyor.

Raporda, beş kişinin yaralandığı kazaların yanı sıra, altı kazanın, trafik ışıklarında bekleyen bir aracın, ışık hâlâ kırmızı iken yola çıkması sonucu meydana geldiği belirtiliyor. Ayrıca, dönüş yaparken veya dönüş yaptıktan hemen sonra yolun karşı tarafına savrulan araçlara dair örnekler de var. Bu olayların niteliği nedeniyle sürücünün müdahale etmek ve aracın tehlikeli hareketler yapmasını engellemek için çok az zamanı veya fırsatı olduğu belirtiliyor.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Soruşturulan davranışlar en sık kavşaklarda görülse de NHTSA'nın soruşturması bu davranışın ortaya çıkabileceği diğer tüm durumları da kapsayacak, örneğin karşı şeritteki trafiğin yanında seyahat ederken veya demiryolu geçitlerine yaklaşırken.”

Raporda ayrıca, Tesla'nın, yerel yetkililerin otonom Tesla araçlarıyla ilgili bir dizi kaza tespit ettiği Maryland'deki belirli bir kavşakta tekrarlayan sorunları gidermek için önlemler aldığı da belirtiliyor.

Haziran ayında, Avrupa otomobil güvenliği kuruluşu Euro NCAP, Tesla'nın sürücü destek sistemlerinin “Autopilot” markası hakkında endişelerini dile getirdi. Kuruluş, bu ismi ''uygunsuz'' ve “yanıltıcı” olarak nitelendirdi. Sürücünün gözetimi altında otonom sürüş yapabilen daha gelişmiş FSD sistemi, Avrupa yollarında kullanım için onaylanmadı. Ancak Tesla, sistemi Paris ve Berlin'de test etti ve düzenleyici kurumlardan onay almak için başvurdu. Elon Musk, bu gecikmeyi “çok sinir bozucu” olarak nitelendirdi.

İSTANBUL TESLA KAZASI

Otonom sürüş yapan Tesla markasına ait bir Model Y kazası da İstanbul'da geçen günlerde meydana gelmişti. Dur kalk trafikte Tesla markasına ait aracın bir anda önüne başka bir aracın kırmasının ardından otopilot sistemi aracı hızlandırıp sağ taraftan önüne kıran aracı direksiyonu sola çevirerek geçmiş daha sonra ani manevralarla en sol şeritten en sağa şeride geçmiş ancak bu süreçte araç etrafındaki araçlara çarpmış, en sonunda da yolun kenarındaki bariyere sürtmüş ve durmuştu.