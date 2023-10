Tesla'yı 2 yıl dolandırmış: Donmuş göldeki yanmış Tesla yüzünden yakayı ele verdi

Yayınlanma: 13.10.2023 - 16:46

Güncelleme: 14.10.2023 - 13:24

Olay ilk kez 2019 yılında, Vermont'taki donmuş Champlain Gölü'nde yanmış bir Tesla Model X'in kalıntılarının görülmesi ile başladı. O dönemde elektrikli aracın donmuş göle nasıl düştüğüne dair hiçbir açıklama yapılmamıştı.

Bu tuhaf görüntünün arkasındaki neden de iki yıl sonra ortaya çıktı.

2021 yılında, Vermont Bölgesi Birleşik Devletler Savcılığı, Vermont'tan 32 yaşındaki Michael A. Gonzalez isimli şahsa karşı dava açmıştı.

Araç ilk keşfedildiğinde, sigorta dolandırıcılığından şüphelenilmişti.

TESLA'YI NASIL DOLANDIRDI?

İddianameye göre, bu teori doğrulandı, ancak arka planın çok daha çılgınca olduğu da ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi ve Vermont Motorlu Taşıtlar Dairesi, Gonzalez'in Tesla'nın satın alma sisteminden faydalanarak araçları satın aldığını ve son ödemenin yapılmasına izin vermeden mülkiyetine geçirdiğini ortaya çıkardı. Daha sonra araçları ikinci el bayilere ya da internet üzerinden bireylere satıyordu.

Davada sunulan iddianameye göre, Eylül 2018 ile Ocak 2021 arasında Gonzalez; New Jersey, New York, Massachusetts ve Florida'daki bayilerden toplam değeri yaklaşık 607 bin dolar olan beş Tesla araç aldı. Gonzalez, her bir araç için yaklaşık 2 bin 500 dolar tutarında bir ilk ödeme yaptı ve daha sonra aracın fiyatının bakiyesini karşılamak için yetersiz bakiyesi olan hesaplardan veya hayali hesaplardan elektronik fon transferleri ayarladı. Gonzalez, Tesla son ödemeleri tamamlayamadığını fark etmeden önce araçları Tesla'dan teslim almayı da başardı. Gonzalez'in beş araçtan dördünü yeniden satmış ya da satmaya teşebbüs ettiği aktarıldı.

DONMUŞ GÖLDEKİ TESLA

Donmuş gölde bulunan yanmış Model X, Gonzalez'in planının bir parçası olan beşinci ve son Tesla aracıydı.

Gonzalez'in aracı satamadığı ve bunun yerine aracı yakıp hileli bir sigorta talebinde bulunmaya karar verdiği bildirildi.

Vermont'taki ABD Savcılığı Gonzalez'in dört yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Vermont Bölgesi Birleşik Devletler Savcılığı, 11 Ekim 2023 tarihinde Vermont, Shelburne'den 34 yaşındaki Michael Gonzalez'in Birleşik Devletler Bölge Baş Yargıcı Geoffrey Crawford tarafından 48 ay hapis cezasına çarptırıldığını ve bunu üç yıllık denetimli serbestlik süresinin takip edeceğini belirtti. Gonzalez daha önce eyalet sınırlarını aşan çalıntı araçları bulundurmak ve elden çıkarmakla ilgili beş suçu kabul etmişti.

Böylece Vermont'ta donmuş bir gölde yanan Model X efsanesi de sona erdi.