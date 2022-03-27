Yaşlı ülkesi Yunanistan

27 Mart 2022 Pazar, 02:00

Son 10 yıldaki ekonomik krizin yaralarının ancak sarıldığı ve koronavirüs pandemisinin vurduğu Yunanistan’da halk kendini güvende hissetmiyor ve çocuk yapmak bir yana, giderek daha az sayıda insan evleniyor. Yunanistan’da, evlilik ve doğum oranlarındaki gerileme nedeniyle ülkenin yakın tarihinde ilk defa nüfus azalmaya başladı. Yunanistan İstatistik Kurumu ELSTAT tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede 2018’de ölenlerin sayısı, doğanların sayısının üzerine çıkmıştı. 10.7 milyon nüfusu olan Yunanistan’ın yarısı 50 yaşın üzerinde. 85 yaşın üzerinde olanlar ise nüfusun yüzde 3.5’i düzeyinde. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde yayımlanan Eurostat verilerine göre, 2050’ye kadar Yunan nüfusunun yüzde 33.8’i 65 yaşın üzerinde olacak. Avrupa Birliği’nde (AB) ise bu oran nüfusun yüzde 29.5’i düzeyinde kalacak. Avrupa Komisyonu, Yunanistan nüfusunun 2050’ye kadar 1 milyon ve 2070’e kadar 2 milyon düzeyinde azalacağını öngörüyor. 2005’ten bu yana azalan nüfusun projeksiyonlara göre 2050 yılına kadar 9 milyon civarında olacağı tahmin ediliyor.

Yine Eurostat’a göre, son 10 yılda Yunanistan’da öğrenci sayıları ile ekonomik olarak aktif olan nüfus giderek azaldı. İşsizliğin yüzde 25’i aştığı 2010 ile 2015 yılları arasında yaklaşık 500 bin kişi yurtdışına göç etti.

Yunanistan’da kadınların doğurganlık hızı, yani bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2019’da 1.35 idi. Uzmanlar doğum oranındaki azalmaya, Yunanistan’da yıllardır uygulanan kemer sıkma önlemleriyle bağlantılı olmak üzere birçok neden gösteriyor. Kırılgan işgücü, düşük ücretler ve pahalılık gibi unsurların ilişkileri olumsuz yönde etkilediği Yunanistan’da boşananların sayısı da hızla artıyor. Hükümetin, geçen sene parlamentodan geçirdiği bir yasa ile 2020 itibarıyla ülkede doğacak her çocuk için bir kereye mahsus olmak üzere 2 bin Avro ödenmesi öngörülüyor. Özellikle genç aileleri çocuk sahibi olmaya teşvik eden hükümet, bu sayede düşük seyreden doğum oranlarını artırmayı hedefliyor. Ödenekten yararlanacak hak sahibi ailelerin yıllık gelirinin 40 bin Avro’yu aşmaması gerekiyor. Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden olanlar için de en az 12 yıl Yunanistan’da yaşamış olma koşulu var. Hükümet, doğum ödeneğine ek olarak, çalışan kadınların doğum yapmasını teşvik etmek için yeni kreşler açmayı da hedefliyor.

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