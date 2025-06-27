2. İLAN T.C. BOZÜYÜK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 27.06.2025 00:00:00
2. İ L A N
T.C. BOZÜYÜK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/896 Esas
Konu : Recep Kahraman Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen RECEP KAHRAMAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 13846729684
ADI SOYADI : RECEP KAHRAMAN
BABA ADI : HÜSEYİN
ANA ADI : ARİFE
DOĞUM TARİHİ : 12/06/1946
DOĞUM YERİ : KAMURANTEKKE
İKAMETGAH ADRESİ :
#ilangovtr BASIN NO: ILN02248695