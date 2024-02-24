2. İLAN T.C. İSTANBUL 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 24.02.2024 - 00:00

Sayı: 2022/544 Esas

Konu: 2. Gaiplik İlanı

2.GAİPLİK İLANI

MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM İSTANBUL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Tomtom Mahallesi, Kumbaracı Yokuşunda bulanan adreste326 Ada 9 Parsel arsa vakıflı taşınmazın 1/3 malikleri olan Franc Markez kızı Antuanette Markez , Rosini kızı Barbara, Letterinas Stroolina, Nikola Borroe'nin gaip olması nedeni ile İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesinin 09/02/2012 tarihli ve 2011/1060 Esas, 2012/123 Karar sayılı ilamı ile İstanbul Defterdarının kayyım olarak atandığını, Malvarlığının kayyım ile 10 yıl resmen yönetildiğinin nazara alınarak 4721 sayılı Yasanın 588. Maddesi uyarınca taşınmaz hissedarlarının GAİPLİKLERİNE ve taşınmazın Hazineye adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Yukarda ismi geçen ve gaiplikleri istenilen dava konusu İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Tomtom Mahallesi, Kumbaracı Yokuşunda bulanan adreste 326 Ada 9 Parsel arsa vakıflı taşınmazın 1/3 malikleri olan Franc Markez kızı Antuanette Markez , Rosini kızı Barbara, Letterinas Stroolina, Nikola Borroe'nin gaip olması nedeni ile adı geçenleri tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin, işbu 2. İLANIN gazetede yayımı tarihinden itibaren 3 ay içersinde İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/544 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin bu ilandan haberdar olması halinde, yine 3 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenlerin M.K. 588 maddesi gereğince GAİPLİKLERİNE ve GAİP ADINA olan taşınmazın Hazineye tescil edileceğine karar verileceği ilan olunur. 16/02/2024