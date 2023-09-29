Yayınlanma: 29 Eylül 2023

ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI

1.1 .Mülkiyeti Abana Belediyesine ait, aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği yapılacak ihale ile açık teklif usulü suretiyle satışları yapılacaktır.

İHALE BİLGİLERİ

1.2. Taşınmazların, yüzölçümü, niteliği, m2 birim fiyatları, tahmin edilen bedelleri ve geçici teminatları aşağıya çıkarılmıştır

Sıra No Cinsi/m2 Mevkii&Adresi Ada Parsel Tahmin Edilen Bedel Geçici Teminat İhale günü Saat 1 2251,48m2 KonakörenMah.Sabri Kalafat Cad. 111 101 5.930.000.-TL 177.900.-TL 11.10.2023 14:00 2 48 m2 Dükkan Merkez M.Kamil D.oğlu Cd.No:1(6 nolu bağ.bölüm) 40 175 850.000.-TL. 25.500.-TL 11.10.2023 14:10 3 241,32 m2 Konakören Mah.Horoz Hikmet Sk. 100 6 627.500.- TL. 18.825.-TL. 11.10.2023 14:20

ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KİRA İHALESİ İLANI

1.5. Mülkiyeti Abana Belediyesine ait, aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği yapılacak ihale açık teklif usulü suretiyle kiraya verilecektir.

İHALE BİLGİLERİ

1.6. Taşınmazların, niteliği, tahmin edilen bedeli ve geçici teminatı aşağıya çıkarılmıştır

Sıra No Cinsi/m2 Mevkii&Adresi Ada Parsel Tahmin Edilen Bedel Geçici Teminat Kira Süresi İhale Tarihi İhale Saati 4 Dükkan-60 m2 taban 30 m2 asma kat ile toplam bürüt 90 m2 Konakören,Mah.Sabri KALAFAT Cad. No:6 Küçük Sanayi Sitesi 111 93 2.500.-TL Aylık 30.000.-TLYıllık 150.000.-TL 5 Yıllık KDV Hariç 4.500.-TL 5 Yıl 11.10.2023 14:30 5 Dükkan-60 m2 taban 30 m2asma kat ile toplam bürüt 90m2 Konakören,Mah.Sabri KALAFATCad. No:6M Küçük Sanayi Sitesi 111 93 2.500.-TL Aylık 30.000.-TLYıllık 150.000.-TL 5 Yıllık KDV Hariç 4.500.-TL 5 Yıl 11.10.2023 14:40

ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINIR MAL SATIŞ İHALESİ İLANI

1.3. Mülkiyeti Abana Belediyesine ait, aşağıda bilgileri yazılı taşınır, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği yapılacak ihale ile açık teklif usulü suretiyle satışı yapılacaktır.

İHALE BİLGİLERİ

1.4. Taşınırın, niteliği, tahmin edilen bedeli ve geçici teminatı aşağıya çıkarılmıştır

Sıra No Cinsi Adresi Tahmin edilen satış bedeli Geçici teminatı İhale günü Saati 6 İkinci El Konkasör Taş Kırma ve Eleme Tesisi Konakören mah.sabri Kalafat Cad. 2.175.000.- KDV Hariç 62.250.-TL 11.10.2023 14;50

İHALELER İLE İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER

3. İhalelere katılacaklarda aranacak belgeler;

Gerçek Kişiler İçin;

a. T.C Kimlik Fotokopisi,

b. Geçici Teminat Makbuzu,

c. Yerleşim Yeri Belgesi,

d. Belediyemize Vadesi Geçmiş Herhangi Bir Borcu Olmadığına Dair Onaylı Belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir. )(Aslı)

e. İhaleye Şartnamesi Doküman Alındı Belgesi.(İhale Doküman Satış Bedeli 1.000.-TL karşılığında belediyemiz tahsilat servisinden alınacaktır.)

f. Vekaleten Katılacaklar İçin, Noter Tasdikli Vekaletname,

Şirket Olarak Katılacaklar için;

a. T.C Kimlik Fotokopisi, (Şirket Yetkililerine Ait)

b. Geçici Teminat Makbuzu,

c. Yerleşim Yeri Belgesi, (Şirket Yetkililerine Ait)

d. Ortak Katılacaklar için, Ortaklıkları Belgeleyen Noter Tasdikli Vekaletname,

e. Vekaleten Katılacaklar İçin, Noter Tasdikli Vekaletname,

f. Şirket Olarak Katılacaklar İçin Ticaret Sicil Gazetesi İlan Örneği, veya noter tasdikli sureti,

g. Şirket Müdürü veya Şirket Yetkilisi Olduğuna Dair Belge,

h. Şirket Yetkililerine Ait Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

i. Şirkete Ait Ticaret Odası Kayıt Belgesi.

j. Belediyemize Vadesi Geçmiş Herhangi Bir Borcu Olmadığına Dair Onaylı Belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir. )(Aslı) Tüzel Kişilik Adına İhaleye Katılacak veya Teklifte Bulunacak Kişilerin Tüzel Kişiliği Temsile Yetkili Olduğunu Gösterir Belge,haleye Şartnamesi Doküman Alındı Belgesi.(İhale Doküman Satış Bedeli 1.000,00TL karşılığında belediyemiz tahsilat servisinden alınacaktır.)

4. İhale Şartnamelerinin görülmesi ve temini,

a) İhalelerin dokümanları Abana Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğün de bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihalelere teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

b) İhalelerin dokümanlarının alınacağı ve ücretinin yatırılacağı yer: Merkez Mahallesi Hilmiuran Cad. No:1 Kat 1 adresindeki Abana Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat servisi.

c) İhalelerin Doküman Satış Bedelleri 1.000,-TL karşılığında belediyemiz tahsilat servisinden alınacaktır.

d) İhalelere gireceklerin ihale saatinden evvel geçici teminatlarını Belediyemiz veznesine yatırması gerekmektedir.

e) İhaleler Abana Belediyesi Toplantı Salonunda Belediye Encümen Huzurunda yapılacaktır.

f) İhalelere iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

g) İhalelerin şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.

h) Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5. İhalelerin doküman satışları en geç ihale günü olan 11.10.2003 çarşamba saat 12:00’da sona erecektir. Bu saatten sonra ihalelere ait dosya satışı yapılmayacak olup, herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz

6. İsteklilere ilanen duyurulur.